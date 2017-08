En av sommerens mest omtalte overgangssagaer er over: Kylian Mbappé (18) er klar for Paris Saint-Germain.

– Vi er glad for å kunngjøre signeringen av Kylian Mbappé, skriver PSG på sin egen Twitter-konto. Også Monaco har bekreftet avtalen, som dreier seg om et lån til 30. juni 2018.

Deretter utløses en utkjøpsklausul som ifølge franske medier er på 180 millioner euro, 1,66 milliarder kroner etter dagens kurs.

– Det er med mye glede og stolthet at jeg signerer for PSG. Å kunne kle på seg den røde og blå drakten og oppleve atmosfæren på Parc des Princes er en drøm for alle som vokser opp i Paris-området, sier Mbappé til sin nye klubbs hjemmeside.

18-åringen ble født i Bondy, en forstad drøyt ti kilometer utenfor sentrum i Paris.

– Jeg lot meg friste av klubbens prosjekt, som er et av de mest ambisiøse i Europa. Sammen med mine nye lagkamerater vil jeg nå fortsette utviklingen min samtidig som jeg hjelper laget med å nå de svært store målene det har satt seg, sier den lynhurtige unggutten.

Her ser du noe av grunnen til at 18-åringen ble sommerens heteste overgangsprospekt:

PSG med overgangsrekord

– Jeg er så glad for å ta imot Mbappé i PSG-familien. Det var helt avgjørende for fransk fotball å beholde et slikt talent i vår liga. Han er uten tvil en av verdens mest lovende spillere, sier PSG-president Nasser Al-Khelaïfi.

Overgangen gjør 18-åringen til tidenes nest dyreste fotballspiller etter Neymar, som også kom til PSG denne sommeren.



Mbappé starter på benken i Frankrikes oppgjør mot Nederland i kveld.

Med det har PSG brukt rundt 420 millioner euro på overganger denne sommeren. Det nærmer seg det dobbelte av det den tidligere rekorden for et lags aktivitet på overgangsvinduet, ifølge Daily Mail. I 2009 hentet Real Madrid Cristiano Ronaldo, Kaka, Xabi Alonso og Karim Benzema for rundt 235 millioner euro.

Så fort utkjøpsklausulen er utløst, vil Mbappé være bundet til PSG frem til sommeren 2022.

Det har ligget lenge i kortene at Monaco-stjerneskuddet kom til å skifte beite, og gjennom sommeren var det bare et spørsmål om det ble Real Madrid eller PSG.

Mbappé scoret seks mål i utslagsrundene av Champions League sist sesong. Monaco ble slått ut i semifinalen av Juventus. I serien gjorde han 15 mål.