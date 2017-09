Uten Hegerberg: En seier med litt rar smak

FREDRIKSTAD (VG) (Norge – Nord-Irland 4-1) Motstanden var elendig og uttellingen for dårlig, men følelsen av å vinne skal ikke undervurderes.

Norge hadde ikke gjort det siden april, så da får det heller være at Nord-Irland er blant de dårligste landslagene i Europa. 4-1 og tre poeng betyr en god start på VM-kvalifiseringen.

Det var alt det handlet om på Fredrikstad Stadion.

Etter EM-fiaskoen har det stort sett handlet om konflikten mellom NFF og den største stjernen, hun som sier nei til Norge, og om en EM-evaluering som viser at mye kan bli bedre. Under mesterskapet i Nederland fikk landslagssjef Martin Sjögren hard kritikk for ikke å prioritere et offensivt kantspill, noe mange mente var hovedgrunnen til at Ada Hegerberg ble altfor lite involvert. Sjögren hadde tatt grep; Caroline Graham Hansen var dyttet ut til høyre, Emilie Haavi lå til venstre og de fikk enorme rom å boltre seg i, sammen med backene Ingrid Moe Wold og Kristine Minde.

Men Norge hadde slått Nord-Irland uansett formasjon. Det var spill mot ett mål, det burde selvsagt blitt mange flere norske scoringer og det var en seier med en litt rar smak, for det var noe som manglet: Alle vet at det hadde vært en perfekt kamp for hun som ikke vil være med.

Er det mulig for Norge å klare seg uten Ada Hegerberg i VM-kvalifiseringen, når de ikke engang klarte seg med Ada Hegerberg i EM-sluttspillet?

Man kom ikke veldig mye nærmere et svar på det spørsmålet. Erstatteren Lisa-Marie Utland prøvde, rev og slet i kjent stil, og hun var kveldens gladeste da hun vakkert flikket inn 3-0 rett etter pause. Hegerbergs fravær krever definitivt at det er enda flere som melder seg på foran mål, og da hjelper det at Guro Reiten endelig ser ut til å få en sentral rolle.

KVELDENS GLADESTE: Lisa-Marie Utland jublet omtrent før ballen var i mål da hun scoret for tredje gang på 23 landskamper (mange som innbytter). Foto: JOSTEIN MAGNUSSEN, VG

Hun har roen veldig mange savner i avslutningene, og en venstrefot i særklasse i norsk sammenheng. Med den hamret hun inn 1-0, før hun i sluttminuttene viste at også den høyre kan brukes til å score med. Caroline Graham Hansen var som vanlig toneangivende, og det var ikke dumt at hun greide det hun ikke fikk til mot Danmark i EM; å banke ballen i mål fra 11 meter.

Kommenterer: Trond Johannessen

Spillemessig er det fortsatt mye å gå på, særlig må ballen flyttes enda fortere. Tempoet i angrepsspillet må bli høyere, og på tirsdag får de norske jentene en ny sjanse til å gjøre noe med det. Da blir det trolig tre enkle poeng mot Slovakia, men om en drøy måned blir det veldig langt unna enkelt, mot europamester Nederland på bortebane.

Og forutsetningene er ganske brutale foran VM i Frankrike i 2019: Europa har åtte plasser, syv av dem går til gruppevinnerne, deretter skal de fire beste toerne kjempe om den siste.

Norge har alltid gått til VM, Norge har alltid vunnet sin VM-kval-gruppe, Norge har bare tapt to av 54 kvalifiseringskamper og det er ikke lenge siden det nesten var utenkelig at Norge ikke skulle være med i det største mesterskapet.

Nå er det i høyeste grad tenkelig.

PS! EM ble regnet som kvalifisering til de to første VM-sluttspillene, i 1991 og 1995.