Suverent og skremmende

Kommentar (Norge – Slovakia 6-1) Full fest i 45 minutter. Bakrus i de neste 45. Hva skjedde egentlig i pausen på Sarpsborg stadion?

Det morsomme først: Vel er Slovakia VM-kval-gruppens nest svakeste lag, nummer 43 i verden, men dette laget tapte bare 1-2 i EM-kvalik borte mot Sverige for ett år siden og det styggeste nederlaget i den gruppen var 0-4 mot sommerens EM-finalist Danmark.

Norge gikk til pause med 6-0.

Energiske Lisa-Marie Utland åpnet med en herlig vending da hun banket inn 1-0, kraftfulle Elise Thorsnes øket til 2-0 og viste at hun heller vil være spiss enn venstreback, smarte Guro Reiten dyttet inn sitt tredje på to kamper, Caroline Graham Hansen viste frem sine verdensklasse-kvaliteter da hun løftet inn 4-0, før et par straffemål fullbyrdet en fantastisk norsk omgang.

Her var det bare å fortsette. I pausen fortalte landslagssjef Martin Sjögren til NRK at nå var det viktig å holde «nollan», men det meste sprakk etter pause. Det fremsto som et mentalt sammenbrudd, Norge greide ikke å holde konsentrasjonen oppe, kastet bort en gyllen sjanse til å skaffe seg en suveren målforskjell – og litt skremmende er det at det er mulig å falle så mye i kvalitet bare ved å sitte i garderoben i et kvarter.

Seks poeng og 10-2 i målforskjell er selvsagt en solid norsk start, men det grunn til å frykte at Nederland kommer til å vinne med større sifre hjemme mot Nord-Irland og Slovakia, gruppens to antatt dårligste lag. Nå skal det en del til for at den totale målforskjellen blir VM-avgjørende, men helt umulig er det jo ikke.

Europamester Nederland og Norge skal normalt sett vinne både hjemme og borte mot Irland (33 på FIFA-rankingen), Slovakia (43) og Nord-Irland (60). Skulle da Nederland og Norge vinne hver sin innbyrdes kamp, eller spille uavgjort i begge, kan det i verste fall hende at de norske jentene vil angre på det som skjedde i 2. omgangen mot Slovakia.

Trond Johannessen

Men først og fremst skal de ta med seg det som skjedde før pause, og at det er en positiv stemning i laget igjen etter den voldsomme EM-nedturen. Det virker i hvert fall som om spillerne har greid å beholde samholdet i en vanskelig tid.

I bortekampen mot Nederland i neste måned er trolig også Isabell Herlovsen med igjen. Hennes råskap og rutine kan bli god å ha.

For mens snaut 1600 mennesker har sett Norge til sammen i de to første kval-kampene, ble 22.000 billetter solgt ut på tre dager i Groningen, der Lieke Martens, Sherida Spitse, Shanice van de Sanden og Vivianne Miedema (45 mål på 57 landskamper) skal fortsette EM-festen.

Der nytter det ikke med hverken mental svikt eller enkle norske defensive feil. For å si det veldig forsiktig.

PS! Hjemmekampen mot Norge er Nederlands første i VM-kvalet. Bare gruppevinneren går videre, mens de fire beste av syv toere spiller om én gjenværende plass i Frankrike i 2019.