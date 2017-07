(Frankrike – Norge 1-1) Fem dager før Norge EM-åpner mot Nederland slet Martin Sjögrens mannskap lenge mot Frankrike. Så dukket Maren Mjelde (27) opp seks minutter før slutt.

– Vi går herfra med høyt hode. Vi viser at vi kan slå alle i verden når vi spiller 1-1 mot et land som er rangert som nummer tre i verden. Dette er et bevis på at vi holder en høy kvalitet og har stor tiltro til det vi gjør, sier landslagstrener Sjögren til VG.

Innbytter Ingrid Schjeldrup tittet opp og sendte en dartpil av en gjennombruddspasning i retning Maren Mjelde. Bergenseren ble flyttet opp fra forsvar til midtbane i 2. omgang og hadde tatt et langt løp i bakrom.

Alene med keeper tuppet bergenseren inn utligningen til 1-1.

Han var svært fornøyd med at det norske laget kom tilbake i kampen etter å ha slitt i lange perioder.

– Vi ble mer eller mindre overkjørt de første syv minuttene. Så syns jeg vi kommer inn i kampen igjen og setter forsvarsspillet bedre. I angrep sliter vi fortsatt, innrømmer sjefen.

Tidlig kalddusj

Iløpet av de første 45 minuttene slet Norge med det aller meste. Verst var kanskje markeringsspillet i forsvar. Allerede etter tre minutter kom det første baklengsmålet.

Kampens store spiller og Ada Hegerbergs lagvenninne i Lyon, Élodie Thomis, fosset frem på høyrekanten og serverte et presist innlegg inn i boksen. Hverken Maren Mjelde eller Nora Holstad Berge i det norske midtforsvaret plukket opp Camille Abily i boksen, som fikk så mye rom at hun slapp å ta sats da hun styrte ballen i mål med pannebrasken.

En blytung start for det som skulle vært et EM-klart norsk landslag.

ROSER LAGMORALEN: Landslagssjef Martin Sjögren så mye som må forbedres i forsvar før EM starter på søndag. Men lagmoralen er på topp, ifølge svensken. Her fra trening på Ullevaal Stadion tidligere denne uken. Foto: Terje Pedersen , NTB scanpix

Mjelde nær nytt kremmerhus

Og Sjögrens kvinner var i grunn heldige som ikke lå under mer enn 0-1 til pause. Ved flere anledninger tryllet Thomis seg forbi Elise Thorsnes på Norges venstreback, men til tross for svakt markeringsspill i boksen, slapp Norge med skrekken etter svake franske avslutninger.

– Vi må bli litt modigere i angrep. Kommunikasjon mellom stoppere og midtbane må bli bedre. Vi må også bli bedre på dødballer, spesielt de defensive, sa Sjögren.

Det lugget også fremover for Norge. Nærmest var nevnte Mjelde fra et frispark etter 34 minutter.

Hun var nær å få et like godt treff som mot Tyskland i VM for to år siden, men den franske målvakten Sarah Bouhaddi kastet seg kattemykt til værs og reddet skuddet.

Høy moral før EM

I pausen måtte Sjögren ta grep. Tre bytter ble gjort, inkludert Emilie Haavi og Schjeldrup var med på å løfte det norske spillet den siste halvtimen. Da var de norske kvinnene på høyde med hjemmelaget.

Og Mjelde dukket opp da det norske laget trengte det som mest. Spesielt den målgivende pasningen fra Schjeldrup gledet Sjögren.

– En strålende ball. Alt fra løpet fra Maren og ballen fra Schjeldrup. Det var et veldig fint mål. Maren viser også at hun kan spille i flere posisjoner.

På søndag venter vertsnasjon Nederland i første kamp i sommerens EM-sluttspill. Da med moralen på topp, ifølge landslagstreneren.

– Det er et ungt og nykomponert lag. Den opphentingen vi gjør i dag er et godt bevis på høy moral. Det sene målet er også med på å jekke moralen opp enda et hakk, avsluttet Sjögren.

