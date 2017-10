Er Andrine Hegerberg ofret? Det sier seg selv at dette skurrer.

Kommentar Andrine Hegerberg (24) var aktuell for to av verdens beste klubber denne sommeren. Plutselig er hun ikke god nok for en norsk landslagstropp bestående av 19 spillere.

Det sier seg selv at dette skurrer.

Det sier seg nesten selv at hun er sportslig kvalifisert.

Birminghams Andrine Hegerberg er en av få norske kvinner som spiller fast i en av de store ligaene. Hun mangler litt tempo og duellkraft, men er helt i det norske tetsjiktet rent teknisk og den venstre pasningsfoten er strålende, egenskaper som gjorde at det har vært sterk interesse fra både Lyon og Manchester City.

«Jeg har gjort min vurdering basert på det sportslige, og det som er best for laget som helhet», sier landslagssjef Martin Sjögren til VG, før han i neste setning er tydeligere på at uttaket «skyldes helt og holdent sportslige grunner».

Han kan jo ikke si noe annet, men det er likevel noen spørsmål som presser seg frem: Er Andrine Hegerberg «ofret»? Hun er ikke åpenbar i en første-ellever, og mener Sjögren & Co. da at det enkleste for miljøet er å holde henne helt utenfor, etter den svært betente konflikten som endte med lillesøster Ada Hegerbergs nei til Norge?

Det vi vet er at Martin Sjögren tidligere har trodd sterkt på Andrine Hegerberg. Fra han tok over i januar var hun mer eller mindre fast på laget, spilte i syv av ni kamper før EM, seks av dem fra start – i den ene av de tre hun ikke startet fikk nesten alle de antatt beste hvile.

Saken fortsetter under Twitter-videoen som viser Andrine Hegerbergs vakre målgivende pasning for Birmingham i serieåpningen forrige helg.

Så slet Norge mot USA og Frankrike, to av verdens beste nasjoner, i dagene før EM. Andrine Hegerberg hadde ingen heldig omgang mot Frankrike, og så ble hun brutalt vraket i EMs åpningskamp mot Nederland (0-1). Hun som endelig skulle få vise seg frem i et mesterskap, det som skulle være et høydepunkt i karrieren for søstrene Hegerberg, endte som den største nedturen.

Selv om Andrine Hegerberg slapp til i den andre kampen, mot Belgia, ble det norsk tap igjen, mer skuffelse og i skjebnemøtet med Danmark var hun på benken igjen. Søstrenes rom på Bilderberg hotell i Apeldoorn skulle vært fylt av smil og glede, men Andrine var deprimert for at hun fikk spille lite og Ada var irritert for at hun ikke kom med i spillet.

Ada Hegerberg hadde knapt et skudd på mål under EM og var hele veien kritisk til hvordan Norge fremsto.

Dagen etter at EM-fiaskoen var komplett, skapte også mamma Gerd Stolsmo overskrifter, etter at hun meldte følgende på Twitter: «Tidenes ansvarsfraskrivelse Sjögren og NFF… Får være måte på!». Hun fulgte opp med å slå fast at det må «store endringer» til.

Foreløpig er altså de største at Norge spiller uten begge døtrene hennes.