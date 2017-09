Willmann senket Kolbotn

SOFIEMYR (VG) (Kolbotn-Stabæk 0-2) Andrea Willmann var i storslag borte mot Kolbotn, og ble veldig avgjørende med både mål og assist.

I strålende solskinn ute på Sofiemyr stadion var det duket for topp mot bunn, da Kolbotn tok i mot Stabæk.

Willmann herjet

Og det var Stabæk som startet best da Synne Sofie Jensen satt in 1-0. Andrea Willmann slo innlegget presist inn fra venstre, der Jensen dunket til på første touch. Aurora Mikalsen i Kolbotn-buret var på den og fikk den i stanga, men marginene var på bortelagets side. Ballen trillet langs streken, før den til slutt ble dømt inne.

Willmann var på farten igjen 10 minutter senere. Venstrekanten vant ballen på rundt 35 meter og løp fra tre motspillere. Fra 16 meter fyrte hun løs, og en liten retningsforandring satte Mikalsen ute av spill.

Begge lag har tidligere hatt Ada Hegerberg på laget tidligere, som det har stormet litt rundt de siste dagene, etter at hun gikk hardt ut mot NFF og annonserte at hun trakk seg fra landslaget.

Mykjåland: - Må være kritisk til egne prestasjoner før man peker finger mot andre

Etterlengtet seier

Og i oppgjøret mot hennes tidligere klubber kunne det blitt mer. Med rundt 1 time på klokka fikk Melissa Bjånesøy gå opp relativt uhindret, men en praktredning av Mikalsen i Kolbotn-buret hindret det tredje.

Det siste kvarteret byttet Kolbotn inn Solveig Gulbrandsen, i et forsøk på å snu kampen, og de rundt 100 tilskuerne så ut som de fikk er snev av optimisme.

Men ute på den grønne gressmatta var det Stabæk som var best. 0-2 smakte nok godt for gjestene som tok en etterlengtet seier igjen, etter to kamper uten seier. Dermed er de oppe i ryggen på Avaldsnes og lukter på andreplassen.

Kolbotn på sin side ligger tredje sist, med kun tre seiere i år, noe som betyr at det spøker litt med tanke på nedrykk for hvit-trøyene.

LSK kvinner, som leder Toppserien, vant sin kamp mot sisteplassen Medkila 6-0 og ser ut til å fortsette marsjen mot seriegull. Røa slo på sin side Trondheims-Ørn med sifrene 4-1. Rebecka Holum scoret to i den kampen.

