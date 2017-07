VM-pokalen som forsvant: – Det kunne aldri skjedd i Tyskland

På fotballmuseet i Tyskland kan de knapt tro det er sant når de får høre at Norges VM-pokal fra 1995 er sporløst forsvunnet.

– Kan det virkelig stemme? Det er helt vilt at det er borte, sier Annike Krahn til VG.

Hun arbeider ved det nasjonale fotballmuseet i Dortmund, stedet hvor alle Tysklands trofeer er samlet, både på herre- og damesiden. Selv la hun opp som fotballspiller så sent som i vår, etter en lang karriere i klubber som Duisburg, PSG og Bayer Leverkusen.

Med landslaget har hun vunnet både VM, EM og OL, den siste medaljen fikk hun under lekene i Rio de Janeiro i fjor sommer. Krahn ble stående med 137 landskamper og scoret fem mål fra sin midtstopperplass.

32-åringen kan dette med å vinne trofeer - og nå jobber hun med å vise dem fram for museets besøkende. I et eget rom i første etasje er kvinnelandslagets triumfer vist fram, forsvarlig låst inne bak en glassvegg.

– Hvordan kan det norske trofeet ha forsvunnet? Det kunne aldri ha skjedd i Tyskland, sier hun.

Mysterium



Men i Norge har det skjedd. Kvinnelandslagets VM-trofé fra 1995 forsvant en gang i årene mellom triumfen og år 2000. Mysteriet ble ikke oppdaget før NFF skulle sette i gang byggingen av et fotballmuseum, og pokalen ikke var å finne noe sted. Den har fremdeles ikke dukket opp igjen.

VG forsøker denne sommeren å spore opp det forsvunne trofeet, men så langt uten resultat. Ingen av tipsene som har kommet inn har så langt vist seg å føre fram til noe svar.

Da VG først kontaktet det tyske fotballmuseet, for å spørre hvordan de ivaretar sine trofeer, forklarte vi samtidig at den norske pokalen var vekk. Svaret som kom tilbake på på epost var kort, men krystallklart:

– That's crazy.

Det tyske museet ble åpnet i 2015, og har herrenes gjeve trofeer stående i et eget «schatzkammer» - skattekammer. Kvinnenes trofeer står i første etasje, forsvarlig innestengt og med historien bak hver pokal beskrevet via både tekst og video.

– Alt er lukket og låst, det vil ikke være mulig at et trofé skulle forsvinne herfra. En spiller kan nok miste en medalje, men ikke pokalen, sier Krahn, som ler når hun hører at Norges pokal fra 1995 sto utstilt på NFFs resepsjonsdisk, usikret og uten å være innelåst.

– Tyskland vant nettopp prøve-VM, og trofeet dukket ganske nylig opp hos forbundet. Nå står det her, etter en forsvarlig transport hit, forteller Krahn.

Krahn er ikke den eneste som har blitt overrasket over det norske trofeets forsvinning. Se reaksjoner fra de norske landslagsspillerne i videoen under:

Den tyske hverdagen



Norges kvinnelandslag røk nettopp ut av EM på forsmedelig vis, etter å ha gått både poengløse og målløse gjennom gruppespillet. Det er lenge siden spillere som Hege Riise, Linda Medalen og Gro Espeseth representerte Norges storhetstid, men den gangen de vant VM var det nettopp Tyskland de møtte i finalen.

Kampen endte i norsk 2-0-seier, en match Krahn, som kun var ti år den gangen, såvidt husker. Senere skulle hun altså oppleve stor suksess med landslaget selv, og ha en lang fotballkarriere - men hun har også både studert og jobbet ved siden av fotballen.

For selv om Tyskland per nå er en av de største nasjonene i kvinnefotballen, er hverdagen i den tyske toppfotballen ganske lik den norske. Ifølge Krahn er det bare noen få av klubbene som har helprofesjonelle spillere, som Bayern München, Frankfurt og Caroline Graham Hansens Wolfsburg.

Ellers er det som i den norske Toppserien; spillerne er vante med å livnære seg av andre ting ved siden av fotballen.

– Jeg studerte ved universitetet i seks år. Den eneste perioden jeg har levd som proff, var de tre årene jeg spilte i PSG, forteller Krahn.

– Men jeg visste også at fotballkarrieren ville ta slutt en dag, og at jeg måtte være forberedt. Kanskje vil toppligaen vår en dag bli helproff, men jeg vet ikke om det er til det beste for spillerne. Vi vil ikke tjene like godt som mennene gjør, og må derfor uansett over i jobb rett etter fotballen. Da kan det være bra å være forberedt på det allerede mens man spiller, sier hun.

Men hun forteller også at mange spillere drømmer om en enklere hverdag.

– Man blir jo sliten, når man skal gjennom så mye trening samtidig som man skal jobbe. Dessuten er det ikke så lett å finne en jobb hvor det er ok å kanskje jobbe deltid, sier hun.

Krahn er glad hun har funnet en ny karriere etter fotballen, og trives godt ved museet selv om det kribler i beina når hun nå ser de tyske fotballjentene spille EM. Tyskland er fremdeles med i mesterskapet, og én ting er ifølge Krahn sikkert:

Om de vinner EM-trofeet, kommer det aldri i verden til å forsvinne.



