Vi trenger ikke utvalg, vi trenger 11 mill.

ARNE UTVIK, styreleder i Avaldsnes damer elite

Viser til debatten som pågår om kvinnefotballen for tiden. I flere år har vi jobbet knallhardt i Avaldsnes for å bygge opp en toppklubb med beskjedne ressurser. Som leder for satsingen har jeg fulgt de siste ukenes debatt som har pågått.

Diskusjonene rundt prestasjonen til landslaget, spillestil, landslagstrener, hverdagen til spillerne i Toppserien, gjennomsnittsalder, samarbeid med toppklubber på herresiden, ressurser fra NFF – det er mange innspill fra ulike hold, men få konkrete løsninger blir lagt frem.

Personlig er jeg mest opptatt av å bedre vilkårene til spillerne i Toppserien. Hverdagen må gjøres enklere til jenter som virkelig vil spille fotball. De fleste spillerne studerer eller arbeider på fulltid ved siden av fotballen. Dette er en tøff hverdag for de som vil prestere på toppnivå. Jeg vet om flere som sliter med dårlig samvittighet fordi at de skulle lest mer under studiene, arbeidet mer, hvilt mer, trent mer, vært mer sammen med kjæreste/familie og så videre. Denne påkjenningen er tung i lengden. Det går utover prestasjonene også.

Slike faktorer er nokså sikkert en stor grunn til den lave gjennomsnittsalderen i Toppserien, som igjen gjenspeiler seg til en viss grad på landslagsnivå.

Hvilke tiltak må til?

Vi må finne løsningene selv for at spillerne skal være lenger i Toppfotballen. Vi trenger ikke at et nytt utvalg skal komme til en konklusjon om et par år. Når utvalget kommer med tiltak, er de kanskje foreldet allerede. Utviklingen skjer raskere og raskere og har kvinnefotballen tid til å vente?

Serieforeningen og klubbene har selv evnen til å utføre mye av det diverse utvalg kan gjøre. Serieforeningen har lansert konkrete tiltak allerede.

Hva er det lagene og spillerne egentlig trenger? De må få mulighet og anledning til å utføre idretten på en profesjonell måte, hvor de for eksempel kan kjøpes fri fra jobb, bli profesjonelle på heltid. Ikke semiproffe, tilsvarende herresiden for 30 år siden.

NFF bør stille krav

Et konkret forslag er at NFF burde stilt krav til toppserieklubbene. Alle spillerne som skal ha lisens for spill, må ha proffkontrakt. NFF betaler minstelønn som er ca. 60.000,- i året (inkludert sosiale utgifter i 11 måneder) for 16 spillere på 12 lag. Det koster ca. 11-12 mill. totalt for Toppserien.

Dette er vel investerte penger for å øke treningsmengden til spillerne. Det vil også gjøre ligaen mer attraktiv, øke snittalder og øke markedsverdien i kvinnefotballen. Det gjør det også enklere for herreklubbene å inngå samarbeid med kvinnelag. Forslaget mitt er noe utradisjonelt, men jeg er overbevist om at dette hadde hatt stor virkning med verdiskapning i klubbene.

Ja, dette må finansieres og NFF må til en viss grad forskuttere pengene, cirka 11 millioner kroner årlig i en periode.

Vi må selvfølgelig sette oss ned for å diskutere hvordan dette kan finansieres, men vi trenger ikke mange utvalg. Vi trenger handling. NFF og Toppserien bør klare å samarbeide om å hente inn sponsorer og samarbeidspartnere. Vi har jo allerede bevist at en del er mulig ved at vi har fått inn avtaler som NFF for få år siden sa var umulig. Avtalen med Blinkhus er et eksempel.

Jeg støtter fult ut Serieforeningen som hevder at dette fantastiske produktet har et stort potensial. Det er en grunn til den sterke utviklingen de siste årene i Europa. Det er noe på gang i Norge. Det er flere og flere jenter som spiller fotball. Det er flere og flere som engasjerer seg i denne idretten, både små og store er engasjert. Kvinnefotballen med sine verdier, holdninger og økt synlighet blir mer og mer attraktivt som sponsorobjekt. Det har vi merket de siste årene. Noe er på gang – vi håper NFF ser at handling er viktigst – utvalg trenger vi ikke flere av.

Det finnes mange muligheter dersom en vil nok!