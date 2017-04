VGs tips: Endelig gull til Avaldsnes

I dag ruller kvinnefotballen i gang. VG tror det er slutt på Lillestrøm-dominansen.

Romerikingene har vunnet «the double» tre år på rad. Avaldsnes har tatt ligasølv de to siste årene. Nå kan det være rogalendingenes tur.

Se hele kampoppsettet og følg kampene direkte i VG Live!

Her er VGs tips:

1. Avaldsnes

Maren Mjelde vil utvilsomt bli savnet, og Avaldsnes har ikke brukt like mye penger som tidligere på å hente spillere. Men i forhold til LSK, som ser klart svekket ut, ser Avaldsnes bedre ut. Og Elise Thorsnes bør bli årets toppscorer i ligaen.

2. LSK Kvinner

Skal erstatte Isabell Herlovsen (30 mål), Emilie Haavi (13 mål), Sherida Spitse (10 mål) og Lene Mykjåland (7 mål) siden i fjor. Fem landslagsspillere med til sammen 546 kamper har enten dratt til ny klubb eller lagt opp. Hege Riise prøver å bygge opp et nytt gullag.

Fikk du med deg? Isabell Herlovsen og forloveden venter tvillinger

3. Stabæk

Bronsen i fjor kan bli kopiert i år. Har mange landslagsaktuelle spillere og virker mindre svekket enn LSK. Har kjøpt Synne Jensen (21) fra Wolfsburg. Landslagsmålvakt Ingrid Hjelmseth blir nok en gang viktig for Stabæk.

4. Vålerenga

Vålerenga er kjent for å bytte ut nesten hele laget fra sesong til sesong, og 2017 er intet unntak. Men årets stall virker rutinert og sterk. Ikke minst kan den nye keeperen, amerikanske Michelle Betos, blir en matchvinner for jentene fra Oslo øst.

5. Røa

Lisa-Marie Karlseng Utland fra Trondheims-Ørn er selvfølgelig et varp, mens trener Geir Nordby stadig holder koken. Hedda Strand Gardsjord har lagt opp, men Røa vil nok likevel ha et sterkt forsvar.

Les også: «Caro» tilbake før EM-sluttspillet

6. Klepp

Skuffet stort i fjor med 10. plass og hele 49 baklengsmål på 22 kamper. Maria Thorisdottir er tilbake fra skade og alt tyder på at det blir vanskeligere å score på Klepp i 2017. Er desidert best hjemme, og må heve seg på utebane der de tok bare fem av 20 poeng i fjor.

7. Arna Bjørnar

Har både talent og kvalitet i den svært unge stallen, men det holder neppe til å komme på øvre halvdel. Keeper Alyssa Gianetti var veldig god i fjor og blir viktig også i 2017. Også forsvaret ser sterkt ut, mens scoringer var lagets store minus i fjor.

8. Sandviken

Har mistet omtrent halve start-oppstillingen siden i fjor og stiller svekket etter fjorårets sterke 6. plass. Derfor tror vi på en noe svakere plassering i 2017. Men i Sandviken har de tradisjon for å få mye av ut av lite.

Les også: Ber NFF øke tilskuddet til kvinnene med 200 prosent

9. Trondheims-Ørn

Etter en mangeårig nomadetilværelse rundt i Norges tredje største by, har klubben nå etablert seg på Lade. Det kan slå positivt ut. Det som ikke er så positivt, er at Lise-Marie Utland og Guro Reiten er blitt borte.

10. Kolbotn.

Kjempet om bronsen til siste slutt i fjor, men er sterkt svekket i 2017. I verste fall kan det bli en kamp om å holde seg over streken for laget fra Sofiemyr. Har slitt med skader og en tynn stall. Det går mot stor nedtur for Kolbotn.

11. Medkila

Har overlevd takket være kvalik-seirer både i 2015 (over Grand Bodø) og 2016 (over Lyn, og det kan bli en ny sesong med kniven på strupen. OL-mester Margunn Haugenes får en tøff treneroppgave i en klubb som har mistet svært mange spillere siden i fjor.

12. Grand Bodø

Nyopprykket lag som kan få trøbbel med å holde seg. Muligheten ligger i å gjøre Nordlandshallen til et fort. 57 poeng på 22 kamper på nivå to i fjor var sterkt, men sist Grand var oppe, tok de bare sju poeng og endte desidert sist.