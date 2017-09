Vålerenga-spiller har fått påvist hjernesvulst: – En kjip beskjed

Vålerenga-spiller Ingrid Buer Søndenå (24) mister resten av sesongen etter å ha fått påvist hjernesvulst. Mandag skal hun opereres.

Det melder Vålerenga på sine egne sider.

Den 24 år gamle midtstopperen har ifølge klubben slitt med hodepine i en lengre periode, men fortsatte å spille og trene med VIF. Men etter en MR-undersøkelse forrige uke, ble det klart at årsaken til smertene var en svulst i et hulrom inne i hjernen.

– Det var en kjip beskjed å få, men jeg får bare være klar til operasjon på mandag, sier hun til VG.

– Fotballen er selvsagt ikke så viktig nå, men målet er å komme seg tilbake så fort som mulig for å satse på 2018-sesongen. For resten av 2017-sesongen er kjørt.

Det var en MR-undersøkelse for en uke siden avslørte at ting ikke var som de skulle være.

– Jeg har slitt hyppigere med hodepine siden mai. Jeg har migrene og trodde at det var det. Jeg valgte å ta MR for å forsikre meg om at det ikke var noe galt, men så viste det seg altså at det var enn migrene. Det var et sjokk, fastslår Søndenå til VG.

Leste du Roar Stokkes kronikk? «Jentene fortjener det beste»

Søndenå har spilt 98 kamper for Vålerengas A-lag, og så frem til både serieinnspurt og semifinale i cupen, men er ved godt mot til tross for den tunge beskjeden. Hun ser allerede frem mot neste sesong.

– Dette er selvsagt tungt og vanskelig, men hun er ved godt mot selv og vi skal hjelpe henne alt vi kan i denne situasjonen, sier Vålerenga-trener Kjell Gustad til VG.

Han er glad for at hun skal sitte på benken i lørdagens kamp mot Avaldsnes.

– Hun kommer for å støtte oss.

– Jeg har fått permisjon fra Ullevål sykehus, og gleder meg til å støtte jentene, sier Ingrid Buer Søndenå til VG.

– De andre jentene var også sjokkert da de fikk høre om det, men de har tatt veldig godt vare på meg, fortsetter hun.

Les også: Avaldsnes til Champions League

Søndenå har spilt 14 kamper denne sesongen.

– Jeg skal støtte opp om de andre på laget og håper de vinner alle de resterende kampene. Jeg får backe opp jentene fra sidelinjen.

Dersom operasjonen er vellykket, vil Søndenå ha en opptreningsperiode på drøye to måneder, skriver Dagbladet.