Vålerenga-damene vant for svulstoperert lagvenninne

VALLE (VG) (VIF – LSK 1-0) Ingrid Buer Søndenå (24) fikk påvist hjernesvulst for kort tid siden. VIF-spillerens besøk før semifinalen mot erkerivalen motiverte en hel garderobe. Deretter sikre laget en sensasjonell cupfinaleplass.

Vålerenga-spilleren ble operert mandag og ifølge trener Kjell Edvin Gustad skal 24-åringen etter forholdene ha det bra.

– Jeg føler at det har slått oss veldig. Det har vist oss realitetene i livet og hvor lite fotball betyr. Samtidig har det gått bra med operasjonen og det har rett og slett gitt oss energi rett og slett. Vi brukte Ingrid som motivasjonskilde inn mot kampen, sier Gustad til VG, etter at laget hans vant 1-0 mot Lillestrøm i cupsemifinalen foran drøyt 600 tilskuere på Vålerenga kultur- og idrettspark.

– Spesielt øyeblikk



Klubben fortalte den nedslående nyheten for åtte dager siden. Søndenå har spilt 98 kamper for klubben, men hadde nå i lang tid slitt med hodepine. Etter en MR-undersøkelse ble det klart at det var snakk om en svulst i et hulrom inne i hjernen. Mandag for seks dager siden ble 24-åringen operert og lørdag tok Søndenå turen inn i garderoben før kampen mot Lillestrøm.

– Hun trengte ikke å si noe. Hun bare var der for oss. Det var et veldig spesielt øyeblikk for laget. Det ga oss energi til å spille for henne, sier Stephanie Ann Verdoia – matchvinner mot erkerivalen fra Romerike.

Amerikaneren forteller at lagvenninnen har hatt litt kontakt med Vålerenga-leiren underveis. Søndenå håper å være tilbake på banen neste sesong.

– Hun har vært helt utrolig etter alt det hun har vært gjennom. Da hun kom innom i dag og ønsket oss lykke til... Jeg kan ikke forstå hva slags styrke det måtte kreves for å være en del av det i dag, sier Verdoia.

TAKK FOR KAMPEN: Vålerenga-trener Kjell Edvin Gustad og LSK-trener Hege Riise sammen etter cupoppgjøret mellom de to lagene på Vålerenga Stadion lørdag formiddag. Foto: Heiko Junge , NTB scanpix

– Mye på spill



Vålerenga-damene gikk i hvert fall respektløst til verks mot storfavoritt Lillestrøm. Kontrastene mellom de to klubbene er enorme. De kanarigule har syv landslagsaktuelle spillere og har vunnet «The Double» tre år på rad. Ingen kan skilte med noe lignende i norsk toppfotball.

Denne sesongen har de kun tapt én seriekamp. Vålerenga er på sin side middelhavsfarer i årets Toppserie. De har tapt syv ganger og har aldri tidligere vært i en cupfinale for kvinner.

– Jeg tror ikke det var annet enn at vi var veldig spent før kampen. Det stod om veldig mye og vi kom ikke ordentlig på plass. Etter at de fikk målet sitt, så har vi ballen, uten at vi skaper noe voldsomt mye. Andre omgang bølger frem og tilbake og det er naturlig at vi presser på, men vi har bare en stor sjanse ved Anja (Sønstevold). Det ville seg ikke helt. Det er sjelden vi går av banen uten å score mål. Men det er vel en pekepinn med tanke på dagen i dag, forklarer LSK-trener Hege Riise nederlaget.

– Kjemper hardt



Avgjørelsen falt så tidlig som i det 17. minutt. Etter at Anne Lise Olsen skjøt i stanga stod Verdoia klar på returen. Hun hadde ingen problemer med å bredside inn ledermålet.

Resten av kampen viste Vålerenga-spillerne oppofrende forsvarspill samtidig som Lillestrøm manglet det siste lille ekstra på den offensive tredjedelen. De store sjansene uteble. Det gjorde også utligningsmålet. Dermed gikk Vålerenga gikk til cupfinalen finalen i Telenor Arena i november.

– Jeg var veldig glad for å få målet. «Alli» (Anne Lise Olsen) gjorde det meste og jeg bare satte den inn. Derfra og ut klarte vi oss bra. De fikk et momentum og spilte oss lave. Men det sier litt om denne gruppen. Vi kjemper hardt og finner en måte å vinne, sier matchvinner Verdoia i pressesonen etter kampen.

Bekymret Reiten



For Lillestrøm ble det altså en helsvart formiddag i hovedstaden. Stjernespiller Guro Reiten, som har utrolige 19 mål på 22 kamper denne sesongen, fikk ikke til mye de første 45 minuttene. Hun ble nemlig pakket helt inn av Vålerenga-kaptein Gunnhildur Yrsa Jonsdottir.

PAKKET INN: LSK-spiller Guro Reiten (høyre) i duell med Vålerengas Camilla Kur Larsen lørdag. Foto: Heiko Junge , NTB scanpix

Deretter måtte hun av banen i pausen. Reiten forklarer overfor VG etter kampen at det er snakk om en føling på baksiden av låret.

– Jeg vet ikke. Vi har Champions League-kamp på onsdag. Jeg skal ikke si jeg ikke er bekymret. Vi må teste litt mer. Jeg har veldig lyst til å spille den, sier 23-åringen – om hva skaden har å si for det som venter i oktober måned. I tillegg til viktige klubbkamper, venter VM-kvalifisering med Norge mot blant annet Nederland.

– Det er en krampe. Men det er forferdelig å ikke bidra utpå banen. Jeg er dritskuffa, melder Reiten etter semifinaletapet.

