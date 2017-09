Tomålsscorer Reiten etter 4-1 mot Nord-Irland: - Ikke godt nok

FREDRIKSTAD (VG) (Norge-Nord-Irland 4-1) 291 minutter tok det før Norge igjen scoret mål i en fotballkamp. Guro Reiten (23) gjorde slutt på måltørken.

Men på tross av to mål og 4-1 i målprotokollen var ikke Toppseriens toppscorer helt fornøyd.

– Jeg skulle ha scoret flere, men vi vinner med tre og det er fint. Vi er i gang igjen, sier Reiten til NRK.

– 4-1 mot Nord-Irland. Er det godt nok?

– Nei. Vi skulle ha scoret flere, konstaterer spissen.

Makker Caroline Graham Hansen er enig.

– Vi skulle gjerne ha scoret flere, men vi må ta med oss at vi scorer fire mål og at vi vinner kampen. Det er det viktigste, sier hun til statskanalen.

LANDSLAGSSJEF: Martin Sjögren, her under EM i sommer. Foto: Daniel Mihailescu , AFP

Landslagstrener Martin Sjögren er imidlertid fornøyd.

– Det er veldig deilig å vinne en fotballkamp. Vi dominerer totalt og skaper mange målsjanser. Så skulle vi kanskje ha scoret flere mål, men det er klar at jeg ikke kan være så mye annet enn fornøyd, sier han.

Maren Mjelde skulle også sett at det ble flere scoringer.

– Det var ingen særlig motstand og vi visste på forhånd at dette var et lag vi skulle slå. Så er det ikke alltid at det blir så fint og effektivt, men det er godt å starte kvaliken med seier, sier kapteinen til VG.

– Hadde dere fått mer utbytte av å være på treningsfeltet?

Sånn er det av og til med kamper. Man får kanskje bedre motstand på trening, men det er sånn kamper vi må gjennom. Vi skulle hatt litt flere mål, for det er gull verdt videre, svarer hun.

LSK-spilleren med den fantastiske venstrefoten, Guro Reiten, altså, trengte bare to sjanser før hun sendte Norge i føringen med et lekkert skudd via stolpen. Det målet var Norges første siden vi møtte Frankrike før sommerens EM.

Norge reiste som kjent tidlig hjem fra mesterskapet uten å ha scoret et eneste mål.

Nord-Irland, ranket som nummer 60 (!) i verden, la seg naturlig nok svært lavt i kveldens VM-kvalik på Fredrikstad stadion. Likevel klarte de ikke å demme opp for de norske jentene som fant store hull i «forsvarsverket» både på kantene og sentralt.

Sjansebonanza i starten



Caroline Graham Hansen hadde to store sjanser allerede etter 10 minutters spill, så prøvde Guro Reiten skuddfoten uten hell. Den fjerde store sjansen fikk Lisa-Marie Utland med et skudd fra kloss hold. Men da Reiten fikk sin andre store sjanse satt skuddet via stolpen og i nota.

Nord-Irland var - for å si det rett ut - fryktelig dårlig og måtte satse på dødballer eller norske forsvarsfeil. Den største sjansen fikk de nettopp på et frispark på tampen av 1. omgang - et frispark som keeper Ingrid Hjelmseth såvidt fikk noen fingre på.

«Caro» med straffemål



På overtid av 1. omgang fikk Norge straffe da Kristine Minde gikk over ende. Caroline Graham Hansen satte ballen knallhardt i tverrligger og i mål.

3-0 var en enkel scoring signert Lisa-Marie Utland. Hun ble servert av «Caro» og flikket ballen i mål fra kort hold. Da var 52 minutter spilt. På overtid var Reiten der igjen og økte til 4-0 med et skudd fra vel 16 meter.

Vi telte 12 store sjanser til Norge, men det ble med de fire målene.

Nord-Irland fikk sitt trøstemål rett før slutt i det som var lagets første skikkelige angrep. Plutselig var Carragh Milligan alene med Hjelmseth og satte ballen til side for keeperen.

Allerede tirsdag skal Norge ut i ny VM-kvalik mot Slovakia. Den spilles i Sarpsborg.

PS! Bare 630 tilskuere tok turen til Fredrikstad stadion i kveld.