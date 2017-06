Tøff USA-start for Haavi etter skademareritt

Skader har gjort starten på proffkarrieren i USA til et lite mareritt for Emilie Bosshard Haavi (24).

Etter overgangen fra LSK Kvinner til Boston Breakers i den amerikanske proffligaen brakk Haavi ankelen allerede på sin tredje trening med sin nye klubb.

– Jeg brakk ankelen i januar. Etter å ha kjempet meg tilbake på banen igjen så kolliderte jeg med en spiller på trening og ble påført tre brudd i kjeven. Da var det bare å reise hjem til Norge for å la seg operere igjen, sier Haavi.

At skademarerittet har vært utfordrende legger ikke 24-åringen skjul på. Hun har bare spilt to av åtte kamper denne sesongen, og Boston Breakers ligger tredje sist av 10 lag på tabellen.

– Det har vært ganske tøft å være der når du er skadet. Du skal inn i et nytt lag med nye mennesker, og så kan du ikke være med engang. Men det kommer alltid noe godt ut av det også. Jeg føler meg mentalt sterkere, at jeg har vokst på å være der, sier Haavi.

Med landslagscomeback



Fotballen der borte beskriver hun som «veldig annerledes» og «fysisk veldig tøff».

– Det er mer likt internasjonal fotball enn hva Toppserien er her hjemme. Det går veldig fort og spillerne er sterke og raske.

– Men blir du bedre av å spille der?

– På noen områder, absolutt. Jeg har bare spilt to kamper, men føler at det har gått over all forventning for min egen del, sier Emilie Bosshard Haavi, som søndag gjorde landslagscomeback mot USA i Sandefjord etter å ha gått glipp av åtte landskamper.

Sist hun spilte landslagsfotball var i oktober 2016. Det ble 60 minutter i 0-1-tapet for amerikanerne - Haavis 61. landskamp.

– Det var nok med en time. Rollen på landslaget er krevende siden du som spiss også skal jobbe mye defensivt. Uansett var det godt å kjenne på hvorden det er å spille landskamp igjen.

USA-retur



Haavi reiser tilbake til USA for å spille fire kamper for Boston Breakers. Så er det precamp med landslaget før EM i midten av juli.

– Det har ikke vært noen optimal oppladning, men ut i fra forutsetningene så føler jeg at jeg står bedre rustet enn jeg hadde fryktet. Så har jeg en måned på meg til EM og da tror jeg det skal se bra ut.