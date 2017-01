To svensker skal lede Norge

LA MANGA (VG) Dette er de to svenskene som forhåpentligvis skal gi de norske fotballjentene et løft inn mot sommerens EM i Nederland.

Rett før jul ble Martin Sjögren ansatt som Roger Finjords erstatter som trener for de norske fotballjentene. Den 39 år gamle svensken kom litt ut av det «blå» og ble foretrukket fremfor en rekke sterke norske kandidater.

Men nå blir det mer svensk på trenersiden. Sjögren velger å hente sin assistent fra tiden i svenske Linköping over grensen og til landslaget.

– Jeg ville ha med Anders, sier Martin Sjögren etter ettermiddagens økt her på La Manga i Spania hvor de norske jentene forbereder seg på årets første landskamp mot nettopp svenskene på torsdag.

Enkelt valg



For Martin Sjögren var valget veldig enkelt da han skulle hente en assistent. Det måtte bli Anders Jacobson.

– Han har jobbet med meg nå i fire år i Linköping, og han har gjort en kjempejobb. Anders er veldig dyktig på mange områder. På det norske landslaget vil han få ansvaret for alt som gjelder kampanalyse og oppfølgning av dette. Det er mange fordeler med å hente Anders: Vi er samkjørte. Han kan spilleidéen og jeg kjenner at det er viktig å ha med ytterligere en person som jeg har jobbet med tidligere som kan være med å innføre en ny spilleidé, sier Sjögren til VG.

Inntil videre kommer ikke Jacobson til å jobbe i full stilling som landslagsassistent. Men det vil endre seg.

– Skal du jobbe i full stilling og jobbe for landslaget så får du bo i Oslo. Det får vi ikke til før etter sommeren, sier landslagssjef Martin Sjögren.

– Du ville ha han med på laget?

– Ja, absolutt.

– Er tydelig



Den største norske stjernen, Ade Stolsmo Hegerberg, er fornøyd etter to treninger med svenskene.

– Dette er to typer som kjenner hverandre godt, og det er positivt. Enn så lenge har det vært veldig rolig, men det er tydelig hva de ønsker av oss. Martin er veldig klar på feltet hvordan han ønsker vi skal fremstå som lag. Dette blir starten på en lang prosess. Alt skal ikke klaffe nå eller på den neste samlingen, men vi skal ta de små stegene sammen og gå for å vinne kampene og utvikle oss over tid. Så får vi bygge oss opp frem mot EM, sier Hegerberg.

– Planene de har lagt ser veldig bra ut. Jeg gleder meg.