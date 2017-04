Thorsnes setter proffdrømmen på vent for å bli fotballtrener

Elise Thorsnes (28) kan leve av å være kvinnelig fotballspiller i Norge, og synes det er trist at ikke flere kan gjøre det samme. Nå utdanner hun seg til å bli fotballtrener, men drømmer fremdeles om et liv som utenlandsproff.

– Jeg har jobbet hardt i mange år, så jeg føler det er fortjent at jeg kan spille fotball på heltid. Det er ikke mange som er like heldig, sier Thorsnes til VG.

Klubben hennes Avaldsnes er spådd som gullfavoritter i Toppserien av mange, til tross for en ekstrem LSK-dominans de siste årene.

Før jul i fjor valgte 28-åringen å forlenge med Avaldsnes, og skrev under på en kontrakt som binder henne til klubben fram til 2018. Hun forteller at hun stortrives med livet på Karmøy, og i Avaldsnes, som er en av Toppseriens mer pengesterke klubber.

– Jeg er i en klubb der det er mulig å ha en proff hverdag, og jeg setter stor pris på at de legger til rette for det. Det er mange som ikke har mulighet til det samme, og det er trist. Hvis flere klubber hadde kunnet legge til rette for at spillerne kunne slippe å gå på jobb og skole i tillegg, hadde nivået i Toppserien vært enda høyere. Jeg håper det kommer med tiden, sier hun.

Vil bli trener



En av de viktigste årsakene til at Thorsnes valgte å bli i Avaldsnes, er utdanningen hun er i gang med. 28-åringen vil bli trener, og på Karmøy kan hun kombinere dette med fotball-livet.

– Jeg har påbegynt en trenerutdanning, og fikk tilbud om å praktisere i Avaldsnes som fysisk trener i tillegg til å være spiller, forteller hun.

– Er målet å engang bli trener?

– Om ikke hovedtrener, så er jeg i alle fall veldig interessert i det fysiske arbeidet rundt det å være fotballspiller. Der kan mye gjøres for å bli bedre, og jeg føler det ikke er så mye fokus på det i Norge, sier hun.

Men til tross for at hun er i gang med å planlegge livet etter fotballkarrieren, bærer Thorsnes fremdeles på en utenlandsdrøm. Noe av årsaken til at hun valgte å skrive ny kontrakt med Avaldsnes, var å komme seg opp på det nivået hun føler hun tidligere har hatt inne.

– Jeg vil opp igjen dit før jeg tar steget ut. Denne sesongen kan jeg bruke EM og Toppserien til å vise meg fram, så får jeg kanskje muligheten igjen. Å spille utenlands er en ting jeg må gjøre før jeg legger opp. Det er en drøm, og om det rette tilbudet kommer og jeg føler jeg er god nok til det, så vil jeg absolutt ut.

Toppscorer-favoritt



Thorsnes debuterte i Toppserien i 2006, og allerede det året ble hun toppscorer for første gang. Den gangen spilte hun for Arna-Bjørnar, hvor hun ble i to år før hun pakket bagen og satte kursen mot Oslo.

Der ble hun signert av Røa, hvor hun opprettet en feit målkonto. Etter fire sesonger med «Dynamite Girls» endret hun arbeidsgiver til Stabæk.

For to år siden lot hun seg lokke av Avaldsnes og daværende trener Tom Nordlie, og siden har hun blitt på Karmøy.

Stabæk-trener Øyvind Eide er bombesikker på at Thorsnes ender opp med toppscorertittelen denne sesongen. Han fremhever 28-åringen som den eneste spissen i Toppserien med potensial til å ende på mellom 20 og 25 mål i år.

– Det er hyggelig det, Øyvind har vært treneren min før og vet hva jeg står for. Når jeg er i god form, og har trent godt over en lengre periode, kommer jeg til sjanser og greier å sette noen mål. Målet mitt er å score minst 20 i år, slår hun fast.

Thorsnes har vært Toppseriens toppscorer for tre ulike klubber så langt i karrieren: Arna-Bjørnar, Røa og Stabæk. Nå øyner hun muligheten til nok en fjær i hatten.

– Om jeg blir det i år også, blir det for min fjerde klubb. Det hadde vært litt kult. Det er kjekt når man begynner å bli så gammel, og har spilt i Toppserien i 100 år, å kunne sette seg noen personlige mål.