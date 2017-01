Thorisdottir tilbake etter skademareritt – må droppe sydentur

Etter halvannet år på sidelinjen med en karrieretruende skade er Maria Thorisdottir (23) tilbake og i Martin Sjögrens aller første norske landslagstropp.

– Jeg er selvfølgelig veldig glad, men at jeg ble tatt ut nå var nesten sjokkerende, sier Klepp-spilleren som spilte sin forrige landskamp under VM i Canada i juni 2015.

Så kom skadene og nedturene.

Et avrevet leddbånd i vristen satte 23-åringen ut av spill etter VM, og det var Olympiatoppen som sørget for at Thorisdottir kunne fortsette med fotballen.

– På et tidspunkt fikk jeg feil informasjon og trente feil med skaden. Heldigvis traff jeg rett person på Olympiatoppen. Beskjeden der var at jeg hadde vært nødt til å legge opp hvis jeg ikke hadde endret på skadebehandlingen, sier Maria Thorisdottir.

Hun fikk skreddersydd et treningsopplegg av Olympiatoppen som hun har fulgt slavisk i ett års tid. Det ble redningen.

– Det har vært et utrolig tøft år. Jeg har hele tiden hatt et mål om å rekke EM i sommer, men jeg hadde ikke ventet at jeg skulle bli kalt inn på landslagssamling nå. Det virker som om de ønsker å legge tilrette for meg og få meg «inn i varmen» selv om jeg fotballmessig ikke er 100 prosent. Jeg har mye å gå på og får gjøre det beste ut av oppholdet.

Datteren til håndballjentenes landslagssjef Thorir Hergeirsson regnet med at hun var uaktuell til troppen som reiser til La Manga for å møte Sverige og England i midten av måneden. Nå må hun gjøre om på egne reiseplaner.

Skulle på ferie



– Jeg hadde ikke ventet noen landslagstur med det første og skulle på sydentur med kjæresten min og ligge på solseng på Gran Canaria. Det var julegaven fra ham. Men nå får Fredrik (Tonstad Vårvik) reise alene, sier Thorisdottir og ler.

Den nye landslagssjefen Martin Sjögren tar med seg 24 spillere til Murcia. I troppen er også Caroline Graham Hansen som er på vei tilbake fra skade.

– Dette er en fin anledning til å ha med en litt større tropp. Noen spillere har hatt skadeproblemer, og det er ikke sikkert de blir aktuelle til å spille så mye i kampene, men på denne samlingen starter jobben med å sette en taktisk struktur og jobbe med tydeligheten i både angreps- og forsvarsspillet, sier svensken om de åtte dagene på La Manga.

Norge møter Sverige 19. januar og England 22. januar. Dette er troppen:

Målvakter:

Ingrid Hjelmseth (Stabæk), Cecilie Fiskerstrand (LSK Kvinner), Josefine Ervik (Vålerenga).

Utespillere:

Maren Mjelde (Avaldsnes), Emilie Haavi (LSK Kvinner), Isabell Herlovsen (LSK Kvinner), Elise Thorsnes (Avaldsnes), Ingvild Isaksen (Stabæk), Anja Sønstevold (LSK Kvinner), Kristine Minde (Linköping), Nora Holstad Berge (Bayern München), Caroline Graham Hansen (Wolfsburg), Andrine Hegerberg (Birmingham), Ada Hegerberg (Lyon), Ingrid Moe Wold (LSK Kvinner), Andrine Tomter (Avaldsnes), Maria Thorisdottir (Klepp), Lisa-Marie Utland (Trondheims-Ørn), Gunhild Herregården (Røa), Vilde Bøe Risa (Arna-Bjørnar), Amalie Vevle Eikeland (Arna-Bjørnar), Tuva Hansen (Klepp), Nora Eide Lie (Urædd), Guro Reiten (Trondheims-Ørn).