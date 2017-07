ULLEVAAL STADION (VG) I EM-troppen er det to venstrebacker. Begge er høyrebente, og førstevalget er spiss.

Landslagssjef Martin Sjögren smiler litt oppgitt da han får spørsmålet om mangelen på en rendyrket venstreback.

Han sier de har vurdert flere, men at de to beste alternativene for Norge nå er Avaldsnes’ storscorer Elise Thorsnes og LSKs Anja Sønstevold.

– Det er ikke helt optimalt, innrømmer Sjögren etter å ha drillet Norges antatte EM-ellever på Ullevaal Stadion.

Der spilte Thorsnes ute til venstre i forsvarsfireren. To knepp bakover og et til venstre sammenlignet med hennes vante posisjon.

– Hadde man fått velge, så skulle man jo selvfølgelig hatt en nummer én som var en venstrebent venstreback, sier Norges svenske landslagssjef, før han legger til:

– Det er en beslutning vi har tatt fordi vi mener det er her Elise kan bidra med mest i vårt lag.

Var «dritnervøs»

Under spilløkten på landslagsarenaen onsdag, kom Thorsnes stadig til innlegg fra venstresiden.

– Det er en omstilling selvfølgelig. Det er en helt annen måte å tenke på. I forsvar må man være «på» hele tiden. Glipper du, så kan det få store konsekvenser. Du skal være konsentrert fremover også, men der har du kanskje mer råd til å gjøre feil uten at det er så merkbart, mener tidenes mestscorende spiller i Toppserien.

– Er du mindre redd for å gjøre feil i forsvar nå, enn du var i starten?

– Ja, herregud. I starten var jeg dritnervøs. Jeg var jo kvalm før hver kamp, sier Thorsnes mens hun ler og rister på hodet.

– Nå er det bare sånn at jeg gleder meg når noen kommer med ballen mot meg.

Skreddersydd for offensive backer

Martin Sjögren sier han ikke tenkte spesielt over at Thorsnes var nervøs da hun ble plassert på backen tidligere.

– Men det jeg kan si er at hun er god på trening og i kamp. Mot USA møtte vi nummer en i verden, og Elise var en av kampens absolutt beste spillere i rundt 60 minutter.

– Jeg håper å fortsette som mot USA i kampen mot Frankrike (treningskamp) og inn i mesterskapet, sier 28-åringen fra Leikanger.

Sjögren ser at det defensive fortsatt kan være en utfordring for en spiss. Men det er også en fordel å ha en angriper i backrekken, mener svensken.

– Hun har jo en veldig offensiv posisjon når vi angriper. Der blir det ingen stor forskjell. Hun blir en kantspiller når vi er i angrep.

Det er Thorsnes enig i.

– Måten vi spiller på passer meg veldig bra. Jeg får lov til å være offensiv. Da kan jeg bidra med mine kvaliteter og kanskje komme til noen avslutninger også.

I åpningskampen mot Nederland den 16. juli håper Sjögren å se Thorsnes prestere 90 minutter på samme nivå som de første 60 mot USA.

– Det blir litt lengre løpsintervaller som back, vet du. Men det kommer seg, avslutter Sjögren med et smil.