Sparket landslagssjef skal tidligere ha hatt forhold til spiller

Mark Sampson (34) fikk nylig sparken som trener for det engelske kvinnelandslaget i fotball. Nå har det kommet avsløringer om at han har hatt et forhold til en spiller under sin tid som trener for Bristol Academy.

Da Sampson fikk sparken for en ukes tid siden, ble det i uttalelsen fra Det engelske fotballforbundet (FA) hevdet at det hadde å gjøre med «upassende og uakseptabel oppførsel» i forbindelse med en tidligere jobb.

Daily Mail skriver i dag at det dreier seg om Sampsons tid som trener for topplaget Bristol Academy, hvor han skal ha hatt et forhold til en spiller. Det skal dreie seg om en kvinne over 18 år, og de to skal ha hatt en relasjon i et halvt år.

Ifølge avisen skal Sampson ha «oversosialisert» med spillerne på laget han den gangen var trener for.

Den anerkjente avisen The Telegraph skriver at FA i 2014 startet en gransking av Sampson, basert på et anonymt tips. Rapporten som kom ut av dette ble ifølge avisen lest av kun få personer – men for ti dager siden kom det et nytt tips til forbundet. Denne gangen med et hint om at FA-direktør Martin Glenn burde lese rapporten fra 2014.

Det ble gjort, og det var først da FA ble klar over omfanget av anklager mot Sampson. Han ble senere avskjediget som landslagstrener, en jobb han hadde hatt siden 2013.

Rasismeanklager



Selv om denne rapporten var en del av avgjørelsen rundt å sparke Sampson, var det flere kontroverser rundt 34-åringen på tampen av karrieren som landslagssjef. Landslagsspiller Eni Aluko anklaget ham for rasisme og diskriminering, og fortalte om en episode som skal ha utspilt seg like før England skulle møte Tyskland, og spillerne hadde invitert familiene sine for å overvære kampen.

Ifølge Aluko skal Sampson ha sagt følgende da hun fortalte at hennes nigerianske familie skulle komme:

– Å, Nigeria? Pass på så de ikke tar med seg Ebola hit.

Aluko har i et intervju med The Guardian fortalt at hun opplevde hendelsen som rasistisk hån fra Sampson. Hun har også sagt at andre landslagsspillere skal ha blitt rammet av 34-åringens oppførsel. En av dem skal ha vært Drew Spence, Aluko har hevdet at Sampson spurte henne om hvor mange ganger hun har blitt arrestert, basert på hudfargen hennes.

Aluko har fortalt at hun gikk til FA med saken, men at det ikke skjedde noe. Hun skal i stedet ha blitt tilbudt 80.000 pund for å tie, noe som tilsvarer 845.000 kroner.

Sampson har selv på det sterkeste benektet beskyldningene om rasisme og diskriminering. Etter to granskinger har FA slått fast at han er uskyldig. Saken er imidlertid ikke avsluttet, og det hevdes at både Aluko og en annen spiller, Lianne Sanderson, er klare til å fremlegge beviser i saken.