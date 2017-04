Spår ekstremt jevn Toppserie-sesong: – LSK-dominansen er over

LSK Kvinner har tatt «The Double» tre år på rad. Nå kan gullfesten være ved veis ende: Nøkkelspillere har forsvunnet, budsjettet er kuttet og rivalene er tørste på titler.

– LSK-dominansen er over, slo tidligere Stabæk-trener Øyvind Eide fast fra scenen da Toppserien hadde et eget «kick off» på Ullevaal stadion tirsdag formiddag.

De tre siste sesongene har Lillestrøm feiet med seg det som er av trofeer i kvinnefotballens ypperste lekegrind i Norge. I november i fjor kunne de heve et historisk cuptrofé – klubben ble det første laget i norsk toppfotball til å vinne «The Double» tre år på rad.

I tillegg gikk de gjennom fjorårets serie uten tap. Da sesongen var over hadde de innkassert 19 seiere og tre uavgjort, og endte på 60 poeng. Det sikret gullfest.

Nå står duellantene overfor en ny sesong, som på papiret ser ut til å bli jevnere enn på lenge.

– Jeg vil flagge at Avaldsnes vinner i år. Elise Thorsnes kommer til å score minst 20 mål. LSK mangler antagelig den utpregede målscoreren nå, og Stabæk sliter også med å score mål. Vålerenga har et spennende lag, men jeg tror det er for tidlig for dem – Røa er også en utfordrer, men jeg tror ikke de er gode nok, sier Eide.

Gull-laget gikk i oppløsning



Etter at «The Double»-jubelen hadde lagt seg i Lillestrøm-leiren i fjor høst, begynte en lang oppkjøring mot årets sesong. På veien har flere spillere falt fra, noen av klubbens aller mest sentrale: Isabell Herlovsen, Emilie Bosshard Haavi og Lene Mykjåland har alle forsvunnet.

Herlovsen har vært Toppseriens toppscorer de to siste sesongene. I februar skrev hun seg inn i historiebøkene som den dyreste norske kvinnefotballspilleren gjennom tidene da hun takket ja til en overgang til kinesiske Jiangsu.

Emilie Haavi meldte overgang til amerikanske Boston Breakers, mens Lene Mykjåland har lagt opp. Det samme valgte landslagsspillerne Marita Skammelsrud Lund og Marit Sandvei å gjøre.

Det har vært endringer i trenerteamet også, Monica Knudsen ga seg som hovedtrener etter fjorårssesongen, Hege Riise tok over jobben. I tillegg har klubben vært nødt til å kutte i budsjettet, så det har vært en del endringer å forholde seg til i Lillestrøm gjennom vinteren.

Men LSK-spiller Ingrid Moe Wold mener klubben likevel skal «bite godt fra seg».

– Vi har jo vært så heldig at vi har hatt så å si den samme troppen gjennom de tre åra da vi tok «The Double», og det tar selvsagt tid å bygge opp et nytt lag. Vi har fått inn mange gode spillere, og vi jobber med det samme spillesystemet som før. Det tar tid før ting setter seg, men jeg har tro på at det vil bli bra, sier hun.

– Er det som flere spår, at nå er LSK-dominansen over?

– Jeg tror det blir jevnere i år. Men vi trenger ikke vinne 13–0 eller 8-0, det holder å vinne 1–0. Vi trenger ikke score like mange mål som før, bare vi fortsetter å dra i land seieren.

Tørster etter gull



Avaldsnes blir spådd som en av de aller sterkeste kandidatene til å ta gullet i år, og spydspiss Elise Thorsnes var på plass på Ullevaal på dagens kickoff. Hun mener klubben fra Karmøy har spillere som er gode nok for gull.

– Vi har vært oppi der med to andreplasser, og nå er det på tide i kippe LSK ned fra tronen. Det er ganske gode spillere de har mistet, og det er ikke bare bare å erstatte dem. Da er det kanskje tid for oss andre for å smake litt på gullet, sier hun til VG.

Stabæk er det tredje laget som spås med i en tet-trio gjennom årets sesong. Også på Nadderud har de tro på at LSK-dominansen går mot slutten, og Stabæk-spiller Ingvild Isaksen innrømmer at hun og hennes lagvenninner er sultne på gull.

– Det er feigt å si at man har lyst på bronse. Vi går for gull, smiler hun overfor VG.

– Det er ikke gøy om LSK skal ta alle titlene hvert år. Jeg tror de har mistet så mange spillere av høy kvalitet at dominansen nå er over. De vil fremdeles være med i toppen, men spillerne som er vekk blir ekstremt vanskelig å erstatte, slår hun fast.

PS! Første runde av Toppserien 2017 starter 17. april med følgende kamper: Medkila – Sandviken, Avaldsnes – Vålerenga, Røa – Stabæk, Trondheims-Ørn – Kolbotn, Grand Bodø – Arna-Bjørnar og LSK Kvinner – Klepp.