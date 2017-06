Sliten Hegerberg tar ferie før EM

SANDEFJORD (VG) (Norge-USA 0-1) Ada Stolsmo Hegerberg (22) merker kjøret etter 43 kamper denne sesongen. Nå innvilger hun seg en liten ferie før EM.

– Det er ganske mye og en tøff belastning, men jeg håper jo å spille like mye hver sesong for det betyr at vi er med i alle turneringer og gått til topps i alle. Men nå kjenner jeg på det. Nå må vi «dra» det litt ned, sier Lyon-proffen etter nye 90 minutter og 0-1-tap for regjerende verdensmester USA i Sandefjord i går kveld.

22-åringen nøyer seg imidlertid med én uke ferie, så starter hun forberedelsene til EM på egen hånd.

Skal terpe på detaljer



– Nå får jeg litt ferie først, og så skal jeg ha to uker med egentrening for å få kjørt de øktene jeg bør ha og få terpet på detaljer som jeg har savnet litt – alt fra «prikking» av skudd til teknikk. Det fysiske ligger der og der tåler jeg et avbrekk. Så blir det noen dager med avslapning inni mellom. Jeg er ikke helt gæren. Vi er smart, sier Hegerberg og ler.

Etter tre uker på egenhånd skal hun være klar til landslagets precamp før EM.

Hun hadde en dårlig oppladning til gårsdagens kamp. Da hun kom hjem til Norge etter trippeltriumfen med fransk cup og serie samt mesterligaseier, ble hun syk. Men hun ville ikke skylde på det etter å ha tapt for sjette gang av seks mulige mot USA.

– Jeg treffer ikke med mottakene eller «touchene», og så må vi få gjort noe med relasjonene på banen slik at vi kommer til flere sjanser. Jeg hadde jo ikke et skudd mot mål engang og det må vi gjøre noe med.

At det var regjerende verdensmester og nummer to på verdensrankingen akkurat nå, betød ikke så mye for Hegerberg i går.

– Vi må sammenligne oss med slike lag for å kunne løfte oss i forhold til nivået. Det er surt å ikke vinne, og jeg er så lei av at folk sier det var en «bra gjennomkjøring». Vi vil vinne og vi vil ha utvikling og resultat. Vi får lære av dette til neste match mot Frankrike, sier Ada Stolsmo Hegerberg.

På rett vei



Landslagssjef Martin Sjögren er klar på at Norge er på rett vei og i rute til EM som starter 16. juli.

– Vi har ting som må forbedres, men alt peker likevel i riktig retning, sier Sjögren til NTB. Han skal ha med seg 23 spillere til Nederland etter den nesten to uker lange «precampen» før mesterskapet.

– Vi kommer til å være hakket bedre når vi kommer til EM, det er jeg helt overbevist om. Vi får også en lengre forberedelsesperiode med precamp. Da kommer vi til å være enda bedre forberedt på hva vi skal gjøre i ulike deler av spillet, forklarer Sjögren.