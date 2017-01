Slik vil han gjøre Norge bedre

LA MANGA (VG) Martin Sjögren (39) har brukt de første dagene som norsk landslagstrener til å terpe på angrepsspillet.

Når han får sin debut som sjef for kvinnelandslaget mot Sverige torsdag kveld håper han å få se at det de har prioritert på treningsfeltet under oppholdet her på La Manga også sitter i kamp. Angrepsspillet skal utvikles og det er jobb nummer én.

– Norsk og svensk fotball har en tradisjon for å være svært sterke i forsvarsspillet og kanskje ikke like bra i angrepsspillet. Tanken er at vi skal utvikle angrepsspillet slik at vi blir litt bredere i spillet, at vi kan møte litt ulike typer av motstand. Vi skal forsøke å utvikle spillet slik at vi kan være bra mot all motstand. Vi skal klare å føre matchene når det trengs, men også forsvare oss når det trengs. Det vil bli et annerledes arbeidssett i angrepsspillet. Vi skal bli litt tryggere når vi eier ballen.

Hva vet Martin Sjögren om norsk fotball, norsk mat og Kalle Anka? Vi testet ferdighetene i en uformell quiz. Hvor spilles kvinnenes cupfinale?

- Den spilles ikke på Ullevaal, men i Oslo et sted. Jeg sier Nadderud.

Svar: Telenor Arena

Hva heter Kalle Anka på norsk?

- Det er ikke Anders And, for det er dansk. Æsj, dette vet jeg.

Svar: Donald Duck Hva heter lyske og legg på svensk?

- Pass.

Svar: ljumske og vad Hvem slo Ada Hegerberg og Lyon i den siste mesterligafinalen?

- Den så jeg til og med. De slo Wolfsburg.

Svar: Wolfsburg Hvem har flest landskamper gjennom tidene på kvinnelandslaget?

- Hege Riise.

Svar: Hege Riise, 188 kamper. Hva består fårikål av?

- Får? Ingen aning.

Svar: Fårekjøtt og kål. Hva var det John Carew fikk høre av Zlatan Ibrahimovic?

- At det han gjorde med en fotball gjør Zlatan med en appelsin.

Svar: Korrekt. Det John Carew gjør med en fotball gjør jeg med en appelsin.

Essensen i budskapet er ikke ulik den hans forgjenger Roger Finjord predikerte. Men han valgte å trekke seg fra jobben blant annet på grunn av press fra de samme jentene Martin Sjögren nå er satt til å lede. Det kan kanskje være en grunn til at det for Sjögren og hans assistent Anders Jacobson har vært viktig å kjapt få presentert deres «spilleidé» for de norske jentene under treningsoppholdet på et sjeldent kaldt La Manga.

– Tar en ting av gangen



– Det viktigste er å få satt et rammeverk for hvordan vi skal spille offensivt og defensivt. Deretter må vi «sette» verdigrunnlaget for spilletroppen. Det er de tingene vi har jobbet med nå og som vil være temaet på denne første samlingen. Vi har valgt ut visse deler av spillet som vi skal fokusere mer på og så kommer vi til å ha fokus på andre deler av spillet på den neste samlingen i Algarve. Vi kan ikke gjøre alt på en gang og tar en ting av gangen for å få en rød tråd, en struktur i hvordan vi skal implementere et nytt arbeidssett. For det er det handler om.

39-åringens første trenerjobb var i kvinnefotball. Det var en tilfeldighet, og siden har han bare jobbet med jenter. I fire år har han ledet Linköpings FC. Før det trente han LdB FC (nå FC Rosengård) i seks år. I tillegg har han i perioder jobbet for det svenske fotballforbundet.

Hjemme i Linköping har han samboer og to barn. Det er da vi spør om det ikke blir spesielt å møte hjemlandet i aller første kamp?

– Før kampen, kanskje, men når vi er i gang så tenker jeg ikke på det. Jeg er her for å gjøre Norge så bra som mulig. Det er mitt fokus.

– Men det er tøff motstand i debuten. Kunne du tenkt deg en annen motstander?

– Sverige er et veldig godt landslag. Jeg synes det er bra at vi møter bra motstand, for da blir det en bra test. Vi vil selvsagt gjøre hva vi kan for å vinne den kampen, men det er også viktig at vi ser at det vi har jobbet med i denne perioden også sitter.

Skryter av Hegerberg



– Dere har prioritert angrepsspillet. Hvor viktig blir Ada Stolsmo Hegerberg for dere?

– Ada er en av Europas beste spillere, så det er klart hun blir viktig. Men fotball er en kollektiv idrett som er bygd på individer og vi må skape en samhandling. Ada trenger ti personer rundt seg for å kunne nå sitt makspotensial og vi skal skape et kollektiv som i samhandling klarer å prestere fin fotball, sier svensken, hvis største overraskelse var hvor godt organisert alt rundt det norske kvinnelandslaget er.

– Det er imponerende hvor velorganisert alt er. Dette er en trivelig gjeng med et kjempebra støtteapparat.

Et greit utgangspunkt for en svenske som ser det som en «ære å lede Norges landslag».

PS! Norge møter Sverige på Pinatar Arena kl. 18.00 torsdag og spiller mot England på La Manga samme tid søndag.