Skrev brev til fotballpresidenten – se LSK-lederens NFF-oppgjør

I et brev til fotballpresident Terje Svendsen tar LSK Kvinner-leder Per Berg (71) et oppgjør med det han mener er manglende vilje til å satse på kvinnefotball.

Takket være økonomisk støtte fra den tidligere Lillestrøm-kapteinen har romerikingene de siste årene vært Norges beste lag på kvinnesiden.

Kommentar: NFF må gjøre mer for disse jentene

Misfornøyd med svaret fra Svendsen



Men han føler Norges Fotballforbund ikke tar toppfotballsatsingen på alvor. Det gir han klart uttrykk for i en mail han sendte Terje Svendsen 15. august i år.

– Jeg har sendt brev til Svendsen. Jeg har fått svar også, men synes ikke var noe tilfredstillende. Det var veldig generelt og ikke noe bra. Det var sånn «vi satser på jentene…». Det virket ikke som om han hadde forståelse for problematikken, sier Per Berg til VG.

Les Per Bergs brev her - og svaret han fikk av fotballpresidenten

– Jeg setter veldig pris på engasjementet, og har gitt uttrykk for det jeg mener i svaret. Alle skriker om mer penger. Nå skal vi inn i budsjettforhandlinger for 2017, så da blir spørsmålet hvordan vi skal prioritere, sier Terje Svendsen til VG.

– Er det aktuelt å øke bevilgningene til kvinnefotballen?

– Det vil være en del av budsjettbehandlingen for 2017. Jeg imøteser en debatt både med klubbene og kvinnefotballens interesseorganisasjon. Men det er ikke sikkert at alle svarene er mer penger, svarer fotballpresidenten.

Per Berg reagerer aller mest på at NFF ikke har klart å lage en kommersiell TV-avtale for kvinnefotballen.

Les også: Discovery betaler 2,4 milliarder for Tippeligaen i seks år

– Det verste er Fotball Media gir bort jentene helt gratis uten noen form for kompensasjon. Fotball Media er eid 50 prosent av Norges Fotballforbund og 50 prosent av Norsk Toppfotball. Men Norsk Toppfotball er herrefotball. Kjetil Siem har tidligere sagt at kvinnefotballen ikke er verdt noen, men man burde vært såpass lojalitet at toppfotball for kvinner også fikk en del av TV-avtalen. Det er helt oppsiktsvekkende at man bare gir bort kvinnefotballen.

– Men er det ikke så enkelt at ingen vil betale for å vise kvinnefotball på TV?

– Det kan godt hende ingen vil betale, men i bransjen jeg driver er det vanlig med pakkeløsninger. Hvis Olav Thon leier ut, så vet leietageren at det kan ta tid før man tjener penger. Men at det kommer etter hvert. Det handler om å bygge opp noe som har potensial på sikt, svarer forretningsmannen og entrepenøren.

Les også: Derfor satser Per Berg på kvinnefotball

Ber om mer penger til toppklubbene



Han er oppgitt over det han opplever som manglende vilje fra NFF til å satse på toppfotballen på kvinnesiden.

– Vi trener like mye som gutta i Lillestrøm, selv om vi bare har to proffdager i uka. Det er noen fordommer i fotballen som henger igjen om at jenter kan spille håndball og gå på langrenn, men ikke spille fotball. Jeg synes det er diskriminerende. Det er 115 000 jenter som spiller fotball i Norge. Jeg har snakket mye Yngve Hallén (tidligere fotballpresident) og Kjetil Siem (tidligere generalsekretær) om dette, men det har ikke hjulpet noen ting. Jeg kan ikke si at kvinnefotballen har fått noe bedre rammevilkår de siste årene.

– Gutta får rundt 300 millioner kroner, mens kvinnefotballen får cirka 25 millioner i året. Av de går cirka 10 millioner inn i forbundet. Det betyr at bare 15-16 millioner går til klubbene. Hvis man vil være med i toppen internasjonalt – med noe som ligner profesjonell kvinnefotball – må det mer penger til. De to-tre beste klubbene må få mer for at det skal kunne satses, sier Per Berg.

Les også: LSK-trener slår kvinnefotball-alarm

Han er enig med LSK-trener Monica Knudsen som mener Norge kan bli en C-nasjon også på kvinnesiden hvis NFF ikke tar grep. Fra før er vi knapt nok det på herresiden. På den siste FIFA-rankingen var Per-Mathias Høgmos landslag på 70. plass.

– Det er i hvert fall større muligheter for å være med i toppen internasjonalt i kvinnefotball. Men da må det satses mer penger, sier Per Berg.

LSK-profilen Lene Mykjåland gir full støtte til sin styreleder.

– Jeg synes det er veldig mye breddetenking. Vi må tenke litt råere hvis vi skal hevde oss. Nå som det er 12 lag i Toppserien kan du spille fast allerede fra du er 16 år hvis du er ganske god. Jeg synes vi må spisse Toppserien enda litt mer. For å heve nivået et hakk eller to ville jeg ha gått ned til åtte lag. Nivået her hjemme må bli høyere hvis vi skal hevde oss internasjonalt, sier Mykjåland.

Les også: Ada (21) og Cristiano (31) Europas beste fotballspillere