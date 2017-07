Sjögren tar grep til Belgia-kampen

APELDOORN (VG) Landslagssjef Martin Sjögren tok natten i bruk for å analysere det tøffe tapet mot Nederland.

Først seks timer etter smellen i EM-premieren dro svensken dynen over hodet på Het Loo Palass i Apeldoorn. Da hadde Sjögren og assistent Anders Jacobson sett 1-0-tapet for Nederland én gang til.

Etter en lett formiddagsøkt i dag kom konklusjonen av analysen.

– 1. omgang er bedre enn hva jeg oppfattet da jeg var der. Derimot er vi svake i 2. omgang. Det skal vi ikke stikke under en stol. Vi har store problemer i vårt angrepsspill hvor vi får brudd på brudd mot oss, og blir kraftig presset, sier Sjögren.

De 90 minuttene i Utrecht skal nå redigeres ned til fem minutter og presenteres for Ada Hegerberg & Co i ettermiddag. Deretter handler alt om Belgia i den andre gruppespillkampen.

– Vi forsøker å være objektiv og vise problemene i oppbyggingen av spillet og starten på vårt forsvarsspill. Så får vi vise frem noe av det vi gjorde bra i starten av 1. omgang.

– Det blir ikke lett å finne høydepunkter?

– Det er en del ting som vi lyktes med i første omgang som vi tar med oss.

– Er du overrasket over at 2. omgang mot Nederland ble så dårlig?

– Jeg hadde den følelsen at vi var svake, og TV-bildene fra kampen ble bare en bekreftelse. Vi hadde større ambisjoner med 2. omgangen, men den ble slik den ble. Nå får vi bare jobbe videre.

– Du har to internasjonale klassespillere på topp i Ada Hegerberg og Caroline Graham Hansen, men de får svært lite å jobbe med?

– Det ble slik fordi vi hoppet over vårt midtbaneledd gjennom store deler av kampen. Da får vi en veldig strekk i laget. Vi havner i «ingenmannsland» og er nødt til å involvere våre midtbanespillere i langt større grad for å få et lag som henger sammen, og så må vi unngå at det blir for store avstander mellom lagdelene som mot Nederland.

– Har du bestemt deg for hvilke grep du skal ta mot Belgia?

– Ja, absolutt. Vi holder oss til en idé som vi har og da blir det lettere å finne løsninger. Det blir en helt annen kamp mot Belgia. Vi må ta lærdom av dette, men vi må også forberede oss på at vi møter annen motstand.