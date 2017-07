Sjögren gjorde henne god - nå må danskenes yndling stoppes

DEVENTER (VG) Martin Sjögren (40) gjorde danskenes yndling Pernille Harder (24) til en toppspiller. Det kan Norge få svi for mandag kveld.

Den norske landslagssjefen velger å snu på det.

– Jeg kjenner henne godt, og derfor vet jeg også om saker som hun ikke liker, sier Sjögren. Han har tuslet rundt etter en lekende lett økt på banen her i Deventer hvor EM-drømmen kan knuses mandag kveld når Norge trolig må vinne med tre mål mot Danmark for å kunne gå videre fra gruppespillet.

Pernille Harder - danskenes 10-er - er det nærmeste man kommer en dansk fotballdronning. Hun har vært drivende god i de to første kampene. Og hun ble god hos Martin Sjögren i Linköping. 24-åringen legger ikke skjul på at det var tiden med Sjögren som trener som fikk fart på karrieren hennes.

– Han har hjulpet meg til å finne ut av hva slags fotballspiller jeg helt presist skal være. Han har hjulpet meg med det som trengs når en går fra et talent og utvikler seg til å bli en etablert spiller. Og så bygget han sitt spillsystem i Linköping ut i fra de ferdigheter som jeg hadde - akkurat som han gjør med Norge nå, sier Harder til dansk TV 2.

Sjögren gjorde 24-åringen så god at Wolfsburg hentet henne. 24-åringen er lagkamerat med Caroline Graham Hansen i Tyskland. «Caro» advarer mot den danske stjernen.

– Det er en veldig, veldig god fotballspiller. Hun kan gjøre ting på egen hånd. Noe av nøkkelen blir å få henne ut av matchen. Danmark er et godt kollektiv, men mye er gjort dersom vi får henne sur slik at hun prøver på ting som er for vanskelig. Da blir det lettere for oss å score tre mål, sier Graham Hansen.

FERDIG FOR DAGEN: Landslagssjef Martin Sjögren og pressesjef Jan Ove Nystuen (t.h.) forlater stadion i Deventer søndag kveld. Foto: Jostein Magnussen , VG

– Jeg har spilt med henne et halvt år i Wolfsburg. Martin kjenner henne personlig etter tiden i Linköping og vet hvilke knapper han skal trykke på slik at hun ikke presterer på sitt beste. Samtidig må man ha fokus på Danmark som lag og ikke bare en enkelt spiller. Vi må være på, sier «Caro».

Martin Sjögren mener Pernille Harder er en spiller som finner rom som knapt finnes mellom backlinjen og midtbanen.

– Det er der hun vil operere. Så er hun veldig bra på å bli rettvendt. Hun er teknisk god, kvikk, målfarlig og god på hodet.

En «10-er» som «Caro», med andre ord.

– «Caro» kommer fra kant og inn, Pernille har en sentral utgangsposisjon. «Caro» er kanskje litt raskere. Det er uansett to fantastiske fotballspillere, sier Sjögren.

PS! Danskene kan få sin hevn fra EM i 2013. I Sverige ble de slått ut av nettopp Norge i semifinalen.