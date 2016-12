Sjögren er kvinnelandslagets nye trener

ULLEVAAL/OSLO (VG) Martin Sjögren (39) skal lede det norske kvinnelandslaget i fotball, og starter umiddelbart med å forberede laget til sommerens EM-sluttspill.

Martin Sjögren: Født: 27. april 1977 (39 år) Nasjonalitet: Svensk Moderklubb: Giro Tidligere klubber som trener (alle kvinnelag): Östers IF 2004-2005, Malmö 2006-2011, Linköping 2012-2016. Aktuell: Ny trener for Norges kvinnelandslag.

– Jeg har jobbet med damefotball i 13 år. Først i Malmö og deretter i Linköping. Jeg har fulgt internasjonal damefotball tett de siste ti årene. Jeg har vært og sett alle store mesterskap, og lagene jeg har trent har stort sett bestått av landslagsspillere. Jeg har ganske god kontroll på det norske landslaget også, sier Sjögren.

VG oppdaterer artikkelen.

39-åringen har ahtt stor suksess i svensk klubbfotball der han har ledet både Malmö og Linköping til seriegull.

– Jeg skal sette meg dypere inn i laget den nærmeste tiden. Ser man på aldersstrukturen er det en interessant ung generasjon der noen allerede er store stjerner i Europa. Samtidig er det flere unge på vei opp. Jeg tror Norge har fremtiden foran seg

Sjögren hadde ett år igjen av kontrakten med Linköping som gikk til topps denne sesongen uten at laget tapte en eneste kamp i serien.

– Det har vi nå løst med Linköping, og vi vil takke den svenske klubben for gode forhandlinger, sier toppfotballsjef Nils Johan Semb på dagens pressekonferanse.

– Det har væt mange gode kandidater. Vi står igjen med den sterkeste, la Semb til om ansettelsesprosessen.

Nils Lexerød og Monica Knudsen var de heteste kandidatene til jobben etter at Roger Finjord i september ble fjernet som landslagstrener.

– Det var jo litt overraskende at det ble Sjögren ettersom det er et navn som ikke har vært fremme før. Det er et spennende valg, selv om jeg ikke kjenner noe til hva han står for som trener. Det blir spennende å se hvordan dette går, sier Knudsen til VG.

– Jeg har jo vært i samtaler med NFF om jobben, og det har vært en grei prosess. Jeg skjønte at det ikke lå an til å bli meg i og med at det ikke har vært dialog de siste dagene og det nærmet seg en avgjørelse, sier Knudsen som ledet LSK til tre strake «The Double».

Nå skal hun jobbe på NTG Bærum og samarbeide med tidligere landslagsspiller Dan Eggen i NFF om utdanning av trenere.