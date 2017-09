Sjögren avviser at han skal bli tøffere og strengere

FREDRIKSTAD (VG) Trener Martin Sjögren (40) er klar på at han verken kommer til å bli strengere eller tøffere med de norske landslagsjentene.

I evalueringen etter EM har spillerne selv etterlyst blant annet tøffere tilbakemeldinger i trening og kamp. Jentene ønsker høyere prioritet av forsvarsspillet, at man skal ta vare på den norske kulturen i forsvarsspillet, samt tøffere spillsekvenser på trening med mer 11 spillere mot 11 for at treningene skal bli mer lik kampsituasjoner.

Martin Sjögren innrømmer overfor VG at det er en del vesentlige elementer i tilbakemeldingene fra hans egne spillere.

– Absolutt. Alt som er løftet frem er vesentlig. Og det er bra at det kommer frem. Så er det sånn at det neppe går an å justere alt på en gang. Det er som sagt en prosess. Men vi jobber mot perfeksjonisme, så vil man neppe nå dit fordi det er en umulighet. Men vi skal gjøre dette så bra som mulig.

– Du føler ikke at du blir rammet av kritikken?

– Nei, jeg oppfatter dette som kommunikasjon og dialog mellom spillerne, støtteapparatet, trenerteamet og NFF. Jeg synes den er grei.

– Men når en leser evalueringen kan en få inntrykk av at spillerne mener du er for snill og må bli tøffere?

– Det er jeg ikke enig i. Jeg mener vi er tydelige med det vi vil, og jeg tror ikke det handler om å være tøff eller for snill. Det handler om å være tydelig på hvordan vi skal spille og være tydelig i tilbakemeldingene.

– Av rapporten går det jo frem at spillerne har skjønt hvordan man skal spille, så det er jo ikke der problemet ligger?

– Nei, det handler om at vi ikke har gjort det godt nok.

– Men du skal ikke bli tøffere overfor jentene?

– Nei, det skal jeg ikke.

– Da har jeg kanskje misforstått deler av innholdet i evalueringen?

– Det er opp til deg å tolken den, men slik oppfatter ikke jeg det som blir sagt. Dialogen vi har med spillerne går på at vi skal være mer tydelig i våre tilbakemeldinger på det som skjer både på trening og delvis i det som kommer i analysen, sier Sjögren som kategorisk avviser at han er for snill som trener.

– De minusene som spillergruppen trekker frem, kjenner du igjen det fra innvendingene som Ada Hegerberg har kommet med?

– En del går på det samme som Ada har kommet med, og Adas vurderinger er jo med i denne evalueringsrapporten. Hun var jo med i EM, så den er en del av det.

– Så da kan hun bli «hørt»?

– Det er ingen som har sagt at hun ikke skal lyttes til. Hun har vært en del av EM-troppen og hennes rapport er en del av evalueringen.

– Har du snakket noe mer med Hegerberg etter at hun tok sin landslagspause?

– Nei, det har jeg ikke gjort.

Keeperveteran Ingrid Hjelmseth sier spillerne har vært tydelig på at de ønsker at Sjögren skal kreve mer av dem.



– Det må stilles høyere krav på trening for å «skjerpe sansene». Det handler kanskje litt om hva vi er vant til. Det du kommer unna med i Toppserien blir du straffet for på topp internasjonalt nivå og da handler det om å stille større og strengere krav.

Etter tirsdagens økt på Fredrikstad stadion konstaterer Ingrid Moe Wold at det allerede er gjort endringer for å komme spillerne i møte.

– Allerede på første trening er det spill 11 mot 11. I dag hadde vi fokus på angrepsspillet, tirsdag blir det fokus på forsvarsspillet, så det ser ut til at trenerne har tatt tilbakemeldingene på strak arm, sier LSK-backen.

PS! Norge møter Nord-Irland i VM-kvalik i Fredrikstad fredag.