Sen scoring sikret Stabæk seieren: – En liten snik i boksen

RØA (VG) (Røa – Stabæk 1-2) Med to mål ble Melissa Bjånesøy (24) dagens store helt da Stabæk vant derbyet mot Røa.

– Jeg har ikke følt meg sånn her på veldig lenge. Det kjennes veldig deilig når det stemmer, da er jeg en liten snik i boksen, sier tomålsscoreren til VG.

Det så lenge ut til at Røa skulle kjempe seg tilbake og ta ett poeng i den første serierunden. Men fem minutter før full tid sørget Melissa Bjånesøy for at alle poengene ble med hjem til Bærum.

Mina Kjørum slo ballen inn til Bjånesøy, som satte pannebrasken til og sikret seg tittelen som dagens matchvinner.

– Det føles så utrolig deilig. Det er så godt å være i gang igjen, sier Bjånesøy etter seriepremieren.

– Ikke bare scorer hun to mål, men hun er også banens gigant, kommenterer medspiller Trine Rønning.

Stabæk åpnet best

Stabæk tok umiddelbart kommandoen på Røa kunstgress og skapte en rekke farligheter. Kun en dyktig Kirvil Schau Odden i Røa-buret forhindret at gjestene tok en tidlig ledelse.

Til slutt fikk imidlertid gjestene fra Bærum hull på byllen. Synne Jensen viste ved flere anledninger frem driblerepertoaret sitt, og etter 27 minutter tvang venstrekanten frem en retur fra Røa-målvakten. På returen viste tidligere landslagsspiller Melissa Bjånesøy frem sine goalgetteregenskaper og satte inn 1-0 for bortelaget.

Deretter kunne Stabæk-jentene dra i gang en meget original dansefeiring.

– Det er jo ikke så ofte vi scorer mål i Stabæk. Når vi først scorer mål så får vi gjøre litt mer ut av det, sier Trine Rønning til VG.

Sjekk hva matchvinneren sa til VG etter kampen:

Nysigneringen utlignet i seriedebuten



Mens Stabæk har mistet flere spillere i vinter, har Røa signert hele ti nye spillere foran årets sesong.

Stabæk var det beste laget i den første omgangen, men et øyeblikks magi fra Line Holter sendte Lisa-Marie Utland alene mot Ingrid Hjelmseth. Landslagskeeperen rykket ut og havnet litt på halvdistanse, og da vippet vinterens nyervervelse inn utligningen for Røa.

I den andre omgangen kjempet Røa seg tilbake innledningsvis og fikk mer kontroll over kampen.

Et drøyt kvarter før slutt var Melissa Bjånesøy nære på å bli tomålsscorer da et innlegg danset oppå tverrliggeren. Ballen spratt to ganger på tverrliggeren før den gikk videre ut av spill.

Tomålsscorer burde også Lisa-Marie Utland blitt da hun ble sendt alene mot Ingrid Hjelmseth for andre gang i kampen, men denne gangen vartet landslagskeeperen opp med en fantomredning.

– Det føles kjempekjipt. Jeg skulle satt den litt hardere og litt lenger ut i hjørnet, sier Utland til VG.

– Vi gjør en ganske bra kamp, men sprekker litt opp på slutten, sier 24-åringen fra Mo i Rana.

Fem minutter til slutt fikk kampen omsider en tomålsscorer da Melissa Bjånesøy sørget for at Stabæk kunne ta med seg alle tre poengene hjem til Nadderud.

– Det er fantastisk. Det er viktig for oss å ha en spiss som scorer mål. Veldig deilig for både oss og Bjånesøy at hun får åpnet målkontoen i dag, sier Rønning om dagens tomålsscorer.

Full runde på åpningsdagen

Den første serierunden startet i Harstad, hvor hjemmelaget Medkila berget 1-1 mot Sandviken like før slutt. En time senere sparket fjorårets serietoer Avaldsnes i gang sesongen med 2-1-seier mot Vålerenga.

I Lillestrøm åpnet regjerende seriemester LSK Kvinner med en målfest hjemme mot Klepp da de vant 6-1, mens Trondheims-Ørn og Kolbotn møttes i en jevn affære i Trøndelag. Hjemmelaget vant til slutt 3-2.

Nyopprykkede Grand Bodø tok imot Arna-Bjørnar, en kamp som endte 2-2.