Seiersmål fem minutter på overtid

(Avaldsnes–Stabæk 2-1) Synne Vatnem (18) hadde akkurat kommet inn da hun satte inn seiersmålet for Avaldsnes fem minutter på overtid.

Med seier i toppkampen mot Stabæk har Avaldsnes dermed overtatt tabelltoppen i kvinnefotball.

Australske Emily Gielnik sendte Avaldsnes i ledelsen i 1.omgang, Stabæk utlignet etter 93 minutter og like etterpå gikk Gielnik ut. Erstatteren Synne Vatnem fikk trillet ballen forbi Stabæk-keeper Ingrid Hjelmeseth og i nettet til 2-1-seier.

Stabæk hadde i tur og orden slått Røa, Medkila og Grand Bodø før søndagens møte med Avaldsnes.

Ledermålet kom etter 39 minuttersspill. Avaldsnes hadde hatt to skudd i stolpen før Gielnik fikk ballen i mål. Francielle slo en fin pasning til Elise Thorsnes, som la ballen pent ned og trillet den videre til Gielnik. Hun satte ballen rolig i mål.

Thorsnes var tvilsom etter en skade hun pådro seg på trening torsdag, men ble testet på oppvarmingen og kunne spille toppkampen. Hun viste hvor viktig hun var ved å legge pasningen til seiersmålet.

Avaldsnes er av mange tippet som årets seriemester etter at Lillestrøm har dominert de siste årene. Seieren søndag betyr i hvert fall et skritt på veien mot et mulig gull.

Luana ble av en lokal jury kåret til Avaldsnes beste spiller, mens Ingrid Hjelmeseth var god i Stabæk-buret.

Helt mot slutten skjøt Emily Gielnik på innsiden av stolpen, og Hanna Dahl skulle ha satt inn returen. Like etter headet Andreia i stolpen for Avaldsnes.

Men på overtid kom det altså først Stabæk-utligning og se seiersmål for Avaldsnes.