Ryggskadet Hegerberg måtte stå over da Lyon ydmyket Avaldsnes: 10-2

(Lyon-Avaldsnes 5-0, til sammen 10-2) Ryggvondt holdt Ada Hegerberg (21) på tribunen, men Champions League-mester Lyon ydmyket likevel stakkars Avaldsnes.

Med 5-2 fra bortekampen hadde de franske mesterne allerede avgjort, og onsdagens Champions League-match ble sånn sett en formalitet.

Verdens beste kvinnelag viste at de mener alvor også denne sesongen. 5-0 i Lyon betyr 10-2 til sammen, særdeles lite hyggelige sifre for norsk fotball.

– Jeg skal ikke spille i kveld på grunn av litt smerter i ryggen. Jeg kommer til å heie på fra tribunen, skrev Ada Hegerberg på twitter før matchen.

– Veldig skuffet. Tungt og trist og dritkjedelig, sa Avaldsnes-trener Kent Michael Bøe til Haugesunds Avis etter stortapet.

Maren Mjelde & co hadde på forhånd mikroskopiske sjanser, og det ble ikke bedre av at kapteinen Wendie Renard gjorde 1-0 etter bare to minutters spill. Hun raget høyest på en corner og skallet ballen i hjørnet til høyre for Avaldsnes-keeper Madalyn Schiffel. Det var Bruna Benites som misset i markeringen.

Helt på slutten av 1. omgang ble det 2-0 på en frekkas av tyske Dzsenifer Marozsan. Hun så at keeper Schiffel sto langt ute og ventet på et innlegg. Marozsan satte frisparket i nærmeste hjørne.

Herlig veggspill endte med at Lyon gikk opp til 3-0 ved Cascarino etter et kvarter i 2.omgang. Uten å anstrenge seg så mye, var det franske laget dominerende.

Mer veggspill gjorde at det ble 4-0. Le Sommer avsluttet med å sette ballen i mål.

– Verdensklasse av Lyon, fastslo TV2-kommentator Marius Skjelbæk om den scoringen.

Samme Le Sommer fastsatte sluttresultatet til 5-0 på en glitrende hodestøt ved nærmeste stolpe.

Lyon går dermed videre til åttedelsfinalen i Champions League på bekostning av Kent Michael Bøes Avaldsnes. Cecilie Pedersen er tilbake fra skade og kom inn mot slutten - på bekostning av Elise Thorsnes.

Ada Hegerbergs franske klubb er regjerende mester i Champions League. Norges superstjerne scoret da de vant over Wolfsburg i finalen i mai. Kampen måtte avgjøres på straffespark.