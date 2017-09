Riise hyller «seriens mest spennende spiller»: – Ferdigheter ingen andre har

(Lillestrøm – Arna-Bjørnar 2-0) Norge trenger en sårt tiltrengt opptur i VM-kvalifiseringen om en drøy uke. Nå kan LSK-trener Hege Riise fortelle om en sprudlende god Guro Reiten (23).

Den lille, tekniske Lillestrøm-playmakeren vartet opp med én målgivende til Marte Berget ved et frispark etter åtte minutter mot Arna-Bjørnar onsdag kveld. Deretter sørget 23-åringen på egenhånd for 2-0-scoringen etter 26 minutter, et mål som ble kampens siste.

Dermed står Lillestrøm med fire seire på rad og 15-0 i målforskjell siden sjokktapet mot Trondheims-Ørn etter EM-pausen i midten av august.

– Guro er nå på et stabilt høyt nivå. Hun er involvert i det meste vi gjør. Hun har bra blikk og to gode føtter. Hun dikterer mye av spillet vårt og hun er vanskelig å få tak på, er dommen fra LSK-trener Hege Riise til VG om spilleren som nå står med fire mål på tre kamper.

STJERNESKUDD: Guro Reiten tar en hvilepause etter en oppvarmingsøvelse under en Norge-trening i årets EM. Foto: Jostein Magnussen , VG

– Ferdigheter ingen andre har



I Toppserien står Reiten nå bokført med 15 nettkjenninger på 17 kamper. Hun var også toppscorer før EM i sommer, men fikk få sjanser av landslagssjef Martin Sjögren. Jenta fra Sunndalsøra ble byttet inn i åpningskampen av årets mesterskap. Den andre så hun fra benken. Den siste mot Danmark startet hun.

Bruken av Reiten fikk blant annet VG-kommentator Trond Johannessen til å stusse. Han kunne godt se for seg LSK-spilleren i tierrollen – bak spissen i Norges lag. Til VM-kvalifiseringen som starter 15. september mot Nord-Irland er Ada Hegerberg ute av landslagsdiskusjonen. Trolig er veien enda kortere inn i landslagselleveren for LSK-stjernen.

– Jeg synes i hvert fall hun er Toppserienes mest spennende spiller. Hun har ferdigheter ingen andre har, så kanskje med rett valg av formasjon. Jeg synes hun har stabilisert seg på et veldig høyt nivå, sier Riise, på VGs spørsmål om hun bør være Sjögrens førstevalg i hennes drømmeposisjon.

Slått tilbake etter sjokk-tapet



Det er imidlertid ikke bare Reiten som har levert de siste ukene. Etter det blytunge tapet for Trondheims-Ørn etter EM-pausen i midten av august, så har hele Lillestrøm-laget virkelig funnet formen. Fire strake seire og 15-0 i målforskjell er beholdningen.

De kanarigule svarte med å slå Avaldsnes 1-0 i toppkampen uken etter tapet i Trondheim. Deretter ble jumboene Grand Bodø og Medkila nedsablet med 6-0 hver. Onsdag kveld var det Arna-Bjørnar som måtte forlate LSK-hallen med 2-0 i sekken.å

– I Trondheims-Ørn-kampen var vi ikke til stede. Det var ingenting som fungerte. Når alt går galt da tenker jeg at det er noe annet enn at vi ikke kan spille fotball. Vi jobbet i ettertid som om det ikke hadde skjedd. Vi analyserte ikke den Ørn-kampen så voldsomt. Det var et arbeidsuhell og så har vi vist i etterkant hva vi står for, sier Riise.

Vil til kvartfinale



Nå venter i hvert fall tøffe uker for Lillestrøm. Allerede til helgen kommer Røa på Toppserie-besøk. Deretter venter VM-kvalifisering for Guro Reiten og seks andre Lillestrøm-spillere.

Når den internasjonale pausen er over, skal kanarifuglene forsøke å slå både Vålerenga i cupen samt Brøndby (dobbeltoppgjør 4. og 11. oktober) i Champions League. I Europa har klubben et håp om å nå lengre enn noen gang.

– Vi har lyst til å ta et steg videre. Kvartfinale har vi ikke vært i. Det er hårete, men det er målet. Nå var vi fornøyd med denne trekningen her. Brøndby er et lag det kommer til å være jevnt mot. Så spørs det om vi klarer å vippe det vår vei, sier Riise. En eventuell åttedelsfinale spilles før jul, mens kvartfinalen går i mars.

Og er de både dyktige og heldige – slik formen er nå – kan de ha avgjort ligaen innen den tid. Med fem runder igjen leder nemlig LSK Toppserien med åtte poeng ned til Avaldsnes, riktignok med en kamp mer spilt.

– Vi er fornøyde med at vi har spennende ting foran oss hele veien. Selv om vi har noen nye spillere inn, som ikke er så vant med det, så har vi gjort oss erfaringer tidligere som gjør at vi kan legge mest mulig til rette for optimale prestasjoner, sier Riise før den tøffe høsten.

PS: Avaldsnes var i aksjon i en kamp tidligere onsdag mot Kolbotn. Den vant serietoeren enkelt 4-1.