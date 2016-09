Pellerud om norsk kvinnefotball: – På tide å våkne

Even Pellerud (63) var landslagstrener da de norske fotballjentene ble verdensmestre i 1995. Nå mener han det er på høy tid å gi kvinnefotballen i Norge et realt løft.

Noen av Norges prestasjoner i kvinnefotball de siste årene ** Sølv i EM i 2013 ** Ni av ti mulige seiere i VM-kvalifiseringen ** Åttedelsfinale i VM i 2015, slått ut av bronsevinner England ** J19-landslaget eneste nordiske land i EM-sluttspill 2016 ** J16-landslaget vant Åpent nordisk mesterskap i 2016 ** Norge ubeseiret i kvalifiseringen til EM 2017, når én kamp gjenstår ** Ada Hegerberg ble nylig kåret til Europas beste spiller

– Norske toppklubber i dag går på sparebluss, slår Pellerud fast overfor VG.

Tidligere i dag gikk LSK-trener Monica Knutsen ut og sa at Norge har blitt en B-nasjon innen kvinnefotball, på vei til å bli en C-nasjon. Knutsen mener hverdagen i toppserieklubbene må bedres betraktelig, og at NFF må ta grep for å henge med.

Pellerud, som er fagsjef for kvinnefotball i NFF, mener Norge må være forsiktige med å sovne i timen mens andre nasjoner tar steg.

– Jeg ser tegn på at det er på tide å våkne. De mellomstore nasjonene, som Belgia, Sveits og Portugal, kommer sterkt. Samtidig er de store nasjonene j*** store, sier Pellerud.

Han mener det er hverdagen i toppserieklubbene som må røskes tak i, og at det er to måter å gjøre det på:

1: Jobbe med marked og sørge for at klubbene selv løfter produktet sitt.

– Men den veien er veldig lang. Og klubbene trenger ressurser nå, ikke om fem år. Derfor tror jeg vi må tvinge fram en debatt om hvordan vi skal få det til, sier han.

2: Større overføringer fra NFF. Budsjettet i 2016 viser at «toppfotballen herrer» får 308 millioner kroner i år. «Toppfotballen kvinner» er tilgodesett med 28.1 millioner.

– Jeg er ikke inne i den typen diskusjoner, men klubbene fortjener et løft. Da må man regne ut hva det koster, og finne ut hvem som skal ta regningen, sier Pellerud.

På stedet hvil



Pellerud trente det norske kvinnelandslaget til VM-gull i 1995, og var tilbake som landslagssjef i årene mellom 2012 og 2015. Når han sammenligner hverdagen til toppseriespillere i dag med den hverdagen han opplevde på 1990-tallet, ser han knapt noen forskjell.

– I toppserieklubbene er det noen få personer som jobber fryktelig hardt. Man har gode hovedtrenere, men de er mye alene. Når treningsmengden er stor, blir det en kjempebelastning på få personer. På topp internasjonalt nivå er støtteapparatet mye større, med ressurser som fysiske trenere, mentale trenere, keepertrenere og så videre, sier han.

For spillernes del er det mange som driver jobb eller studier på dagtid, og trener fotball på kvelden. Det er noe av det LSK-trener Knutsen mener bør forbedres, og Pellerud er enig.

– Noen spillere har nok en brukbar hverdag, men for den store hopen er det ganske strevsomt, sier han.

Pellerud understreker at Norge til tross for en «røff hverdag» tross alt henger bra med internasjonalt, og minner om at vi ved forrige EM tok sølv. Nå har fotballjentene nettopp kvalifisert seg til et nytt europamesterskap, og Norge har Europas beste spiller i Ada Hegerberg.

– Må ta grep



– Hva vil du, som fagsjef i NFF, gjøre for å gi kvinnefotballen et løft?

– Ta debatten om overføringer til klubbene. Jeg vil også initiere en debatt om landslag og støtteapparat – vi er ikke i nærheten av å ha så store støtteapparat som de store nasjonene. De er også samlet over lengre perioder enn hva vi er, og det er et handikap for oss. Norge har pleid å være best – nå er vi ikke best på noen måte lenger, slår Pellerud fast.

– Er det vilje i NFF til å ta et slikt løft?

– Det blir en politisk sak, som må drives fram av klubber og forbund.

Pellerud mener man må ta et oppgjør med det han omtaler som de klassiske modellene og tradisjonene i norsk damefotball.

– Vi må ta nye grep, og se på hva andre gjør. Det har blitt tatt noen gode grep de siste årene, men nå må vi ikke sovne, advarer han.

