Paris Saint-Germain vil ha Mykjåland

Lene Mykjåland (29) tenkte å legge opp. Nå vil det franske storlaget Paris Saint-Germain ha henne. Da må sørlendingen i tenkeboksen.

– Jeg har vært veldig sikker og veldig tilfreds med avgjørelsen om å legge opp, og var aldri i tvil. Men så kom plutselig dette på banen, og jeg må innrømme at det rokker litt ved avgjørelsen, sier Mykjåland til Kristiansands Avis.

Lene Mykjåland var i Paris i helgen og venter på et konkret tilbud fra den franske klubben - som slo ut LSK av Champions League nylig.

– Hun har tekniske ferdigheter få norske spillere kan vise maken til, og kunne trolig spilt seg inn på omtrent alle landslag, sier VGs fotballekspert Trond Johannessen.

I august: – Denne sesongen blir min siste.

– Og hun vil ha godt av et miljøskifte til et av Europas beste lag, det vil trolig gjøre henne veldig godt. Det er ingen utfordringer igjen for Mykjåland i den norske Toppserien. Det er også meget godt nytt for det norske landslaget dersom Mykjåland nå velger å fortsette karrieren, mener Johannessen.

Cupfinalen med Lillestrøm skulle ha vært hennes farvel med fotballen. Men nå må hun tenke seg nøye om etter tilbudet fra Frankrikes nest beste lag, bak Ada Hegerbergs Lyon.

Så sent som i fjor var Paris SG i finalen i Champions League og tapte for Frankfurt. Hegerbergs Lyon vant sist sesong.

– Det er såpass attraktivt at jeg føler det blir dumt å si nei før jeg vet helt sikkert hva det går ut på. Grunnen til at jeg går ut med dette nå er at jeg har vært åpen om det til alle rundt meg, sier Mykjåland til Kristiansands Avis.

Hun har oppnådd alt som det er mulig å oppnå i norsk fotball: fire cupmesterskap og fem seriegull med Røa og Lillestrøm. Det ligger an til ligamesterskap nummer seks i år - og LSK er også i cupfinalen. Hun var også med på EM-sølvet i 2013.

Mykjåland hadde et kort utenlandsopphold i amerikanske Washington Freedom i 2010.