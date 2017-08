Nytt nei til Norge: Nora Holstad Berge trekker seg

Ikke bare Ada Stolsmo Hegerberg trekker seg fra kvinnelandslaget. Også Nora Holstad Berge opplyser i kveld at hun er ferdigspilt for Norge.

På Twitter skriver den erfarne forsvarsspilleren nå i kveld:

– Etter nøye vurdering, har jeg bestemt meg for å takke nei til videre spill på landslaget. Jeg nærmer meg slutten av min karriere og vil legge all min fokus på klubbspill i tiden fremover, avslører 30-åringen som nå spiller for North Carolina Courage i USA.

I EM spilte Holstad Berge hvert eneste minutt av Norges tre tapte kamper. I kvaliken frem mot mesterskapet var hun på banen i syv av åtte kamper og kan på alle måter kalles en støttespiller.

– Det har vært en ære å få representere Norge helt fra u17-alder og opp til det høyeste nivået. Den norske drakten har har jeg dratt på meg med like stor stolthet hver eneste gang. Takk til alle trenere, medspillere og familie som har gjort denne reisen mulig, skriver spilleren med 69 A-landskamper (siden 2011), to scoringer og EM-sølv fra mesterskapet i Sverige for fire år siden.

– Jeg ønsker Norge og fotballjentene lykke til videre, jeg tror på dere og tror på ideene vi sammen har skapt for fremtiden!





VG utvider saken.