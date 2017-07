Ny nedtur for Norge - her er dommen

BREDA (VG) (Norge-Belgia 0-2) Det var kampen Norge måtte vinne. Det endte med fiasko.

Belgia har tatt sin aller første mesterskapsseier etter å ha slått Norge 2-0 - og fullt fortjent.

Her er VGs dom over det norske laget som måtte gjøre endringer allerede før start da Maria Thorisdottir ble skadd under oppvarmingen.

Her er vår børs, så kan du sette din under her: