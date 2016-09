NRK får kritikk for Nordlies dobbeltrolle

Tom Nordlie (54) er både kommentator for NRK og samtidig mentor for søstrene Ada og Andrine Hegerberg. NRK selv mener at det er greit. Ekspert på presseetikk er ikke enig i det.

På direkten i 5-0-oppgjøret mot Israel i Ulsteinvik mandag sa Nordlie at det gikk rykter om at det skurret i støtteapparatet på kvinnelandslaget. Dagen etter gikk landslagssjef Roger Finjord av.

– Spørsmålet er godt, men jeg har ingen kommentar til det, sier Finjord på VGs spørsmål om hva han synes om Nordlies dobbeltrolle.

Selv ser ikke den profilerte fotballtreneren noen betenkeligheter ved å være rådgiver for landslagsspillere den ene dagen og fotballkommentator for NRK den neste.

Gunnar Bodahl-Johansen er ekspert på presseetikk, og han er klar på at Nordlies rolle er problematisk.

– Jeg har sagt hele tiden at hvis NRK og TV 2 skal ha så sterke bindinger til ekspertkommentatorene sine at de skal identifiseres med kanalen - NRK i dette tilfellet - så må det stilles krav til mye mer uavhengighet, sier Bodahl-Johansen til VG.

– Det er viktig å opprettholde det klare skillet mellom en ekspertkommentator til de grader identifiserer kanalen og en uavhengig ekspert som intervjues. Det er særlig problematisk for TV-kanalenes dekning av idrett der trenere ofte er i svingdøra mellom trenerjobber og ekspertjobber. Det er uheldig, slår Bodahl-Johansen fast. Han er mangeårig medarbeider ved Institutt for journalistikk.

Skeid-trener Tom Nordlie kommenterte Israel-oppgjøret med Christian Nilssen.

«Ikke som det skal»



Christian Nilssen: Her sitter Roger Finjord. Kontrakten går ut dette året, men EM er først til neste år i midten av juli og starten av august. Det må være en litt rar situasjon å være i som trener, Tom..?

Tom Nordlie: Ja, det ser ut som han nettopp har fått beskjed om at det ikke ble noe mer. Det er lov å smile litt, Roger. Det er overtak her, men det er lov til å være misfornøyd med at det ikke er kommet scoringer. Men det er klart han vil ha avklaring om kontrakten som går ut i desember, så regner jeg med at det er en dialog om å avslutte eller forlenge. Det er klart at hvis de velger å bytte så gjør de ikke det når kontrakten går ut om to måneder.

På overtid, på stillingen 5-0 til Norge:

Nilssen: Ser ut som de har solgt smør, og ikke fått betaling på den norske benken.

Nordlie: Må si at det er merkelig stemning på benken. Det er et aller annet. Ryktene går på at det skurrer i støtteapparat om dagen, fordi det ser ut som dem har solgt smør, og ikke fått en shit for det. Det er 5-0 i denne, og 10-0 i forrige og da er det lov å glede seg over det. Men skal man tolke kroppsspråket så er det et eller annet med kjemien i støtteapparatet og trener-teamet som ikke er som det skal.

MOLDE 20160915. EM-kvalifisering fotball kvinner, Norge - Kazakhstan. Ada (t.v.) og Andrine Hegerberg etter EM-kvalifiseringskampen mellom Norge og Kazakhstan på Aker Stadion. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix Foto: Svein Ove Ekornesvåg , NTB scanpix

Etter kampen ville ikke Ada Hegerberg svare på om hun ville ha med Roger Finjord til sommerens EM i Nederland.

På spørsmål om NRK har reagert på Nordlies uttalelser om Finjord koblet opp mot hans engasjement til Hegerberg-søstrene, svarer NRKs sportssjef Egil Sundvor følgende:

– Nei, det har vi ikke, men dette er fortløpende vurderinger. Ingen skal bruke en ekspertrolle som talerstol for egne interesser, men jeg har ikke inntrykk av at noen har misbrukt den tilliten hos oss. Der kommer dette med åpenhet inn. Vi har det kontraktsfestet. Ut fra den informasjonen jeg har nå ser jeg ingen problemer med det vi har publisert.

– Jeg må få lov å si at alt ikke er i orden uten at noen mistenker at jeg har innsideinformasjon, sier Tom Nordlie til VG.

Han mener rollene lar seg håndtere på en god måte.

– Ada og Andrine er såpass profesjonelle at de aldri ville sagt noe som helst om det som skjer på innsiden. Og når det gjelder sånne ting som dobbeltroller, så er NRK nøyere enn noen andre.

– Jeg snakker aldri om sånne ting med dem. Han (Finjord) så sliten ut, hadde masse reisedøgn og når jeg ser at han ikke er glad for 5-0, så stusser jeg over at ting ikke er som de skal.

TATT UT: Roger Finjord takkker Andrine Hegerberg for innsatsen etter at han byttet henne ut i EM-kvalifiseringskampen mellom Norge og Israel på Høddvoll. Foto: Svein Ove Ekornesvåg , NTB scanpix

– Hva går samarbeidet med Hegerberg-søstrene ut på?

– Det går på mental trening, hvordan de forbereder seg til kamp generelt, rådgivning om egentrening og hva de bør stille opp på.

– Er det et kommersielt samarbeid?

– Nei, det var foreldrene som spurte om jeg kunne hjelpe til litt. Dette er lærerikt for meg også – og det ligger ikke noe kommersielt her.

– Har du noen gang tenkt at dette er problematisk?

– Nei, det er så fjernt fra min og NRKs tankegang. Hvis jeg hadde fått vite noe fra innsiden, så hadde jeg ikke brukt det journalistisk.

NRKs sportssjef Egil Sundvor sier følgende:

– Vi har en rekke eksperter på ulike grener, og en av grunnene til at de er nettopp eksperter er at de er tett på miljøet. Eksperter har bindinger. Desto mer formalisert de er, desto viktigere er det for redaksjonen å vite om dem. I dette tilfellet har Tom vært åpen på sine bindinger og så vidt jeg skjønner har dette vært godt kjent. Vi går opp de etiske løypene fortløpende. I kommentatorrollen som ekspert er kommenteringen av av utøvelsen av idretten det sentrale. Jeg er ikke kjent med at Tom har gått utover det som er ekspertrollen i dette tilfellet. Her har kommentatoren også en oppgave å minne om eventuelle bindinger eller gi beskjed ala «du som kjenner henne godt». Det mest sentrale å være åpen om dette så er det fortløpende vurderinger avhengig av situasjoner som oppstår.