Norge starter med dette laget

BREDA (VG) Landslagssjef Martin Sjögren (40) hadde travelt med å komme seg ut av den norske spillerbussen - og med god grunn.

Svensken gikk rett bort til samboeren Erica som hadde kjempet seg inn til sikkerhetsgjerdet utenfor Rat Verlegh Stadion. Der ventet et kyss og et lykke til før Sjögren fant garderoben for å gjøre de siste forberedelsene til den viktige EM-kampen mot Belgia.

Bussen med de norske jentene ankom stadion klokken 16.30. Samtidig ble laget offentliggjort. Norge gjør som ventet bare én endring fra det stygge tapet mot Nederland i åpningskampen. Inn kommer Andrine Hegerberg, på benken går Frida Maanum.

Samtidig bytter Maren Mjelde og Maria Thorisdottir plass. «Thoris» er tilbake i sin vante rolle som midtstopper i kveld.

Slik starter Norge:

Ingrid Hjelmseth

Ingrid Moe Wold

Nora Holstad Berge

Maria Thorisdottir

Elise Thorsnes

Ingrid Schjelderup

Maren Mjelde

Andrine Hegerberg

Kristine Minde

Caroline Graham Hansen

Ada Hegerberg.