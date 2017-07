Ada Hegerberg har hamret inn mål i Europa i to år. Men 22-åringens EM-statistikk er foreløpig dyster og mørk.

– Som spiss er det selvsagt for dårlige tall, noe jeg tror hun er enig i selv. Det sier noe om at Norge ikke har klart å sette henne i gode posisjoner som fremhever hennes kvaliteter i det hele tatt, sier NRK-ekspert Tom Nordlie til VG, når han blir forelagt Hegerbergs avslutningsstatistikk etter 180 minutter med EM-fotball.

VG-kommentar om landslaget: «Umulig å se for seg en kvartfinale»

Ada Hegerberg i Lyon: Antall kamper og scoringer: 14/15: 32 kamper – 34 mål 15/16: 35 kamper – 54 mål 16/17: 32 kamper – 27 mål Totalt: 99 kamper – 115 mål Kilde: Lyons hjemmeside

– Skylder ikke på andre



Nordlie har i to år vært en nær støttespiller til Lyon-spissen, men de to har ikke lenger et formelt samarbeid.

Han tar henne delvis i forsvar.

Hegerberg står med tre avslutninger utenfor mål, ifølge UEFAs egne sider. Hun har ingen avslutninger på mål, og står bokført med én blokkert avslutning etter de to første gruppespillkampene for Norge.

– Norge har total mangel på bredde i spillet og de er ikke gode nok til å beholde ballen lenge nok i angrep, til at backen kan komme høyt i banen. Hun fikk ett innlegg i går (mot belgierne) og ett mot Nederland. Men det er ikke bra nok av Ada heller. Hun er tøff i intervjuene etter kampen. Det er befriende at hun er så ærlig. Jeg tolker henne dit at hun ikke på noen måte skylder på alle andre, men tar med seg selv også, sier Nordlie.

Saken fortsetter under høydepunktene fra gårsdagens fiasko-kamp.

Har levert scoringer på løpende bånd



Kontrasten er i hvert fall enorm sammenlignet med klubblaget. Der har hun utrolige 115 mål på 100 Lyon-kamper. Men også under EM-kvalifiseringen gikk det på skinner. Fasit: 10 mål på ti kamper under Roger Finjord, en landslagssjef som ikke fikk fortsette.

Hegerberg sa selv at hun var mer «sint enn skuffet» i intervjuet med TV 2 etter kampslutt torsdag. I VG var hun nådeløs i dommen mot den norske innsatsen. Det er ikke så rart. Det er første gang Norge åpner et mesterskap med to nederlag.

Martin Sjögrens lag er på vei ut av EM før moroa har begynt, men har altså et syltynt siste håp om å nå kvartfinalen. Da må det bli tremålsseier mot Danmark i siste kamp, samtidig som Nederland slår Belgia.

Les også: Hegerberg nådeløs etter Belgia-tapet

LILLESTRØM-TRENER: Hege Riise, her fra treningsfeltet med Norges klubbflaggskip. Foto: Jostein Magnussen , VG

- Selvfølgelig ikke fornøyd



Lillestrøm-trener Hege Riise er enig med Nordlie. Hun slår fast at Hegerberg-statistikken ikke er bra nok, og tegner et bilde av hva Norge sliter med: Et velfungerende angrepsspill som starter lenger bak i banen.

Riise – med nesten 200 landskamper i beltet, samt en rekke internasjonale titler – har gjort seg følgende refleksjoner om hvorfor Hegerberg ikke kommer mer til sin rett.

– Laguttak, taktikk, kampbilde og motstander er alle faktorer som bestemmer hvordan det blir. Angrepsspillet til Norge har ikke vært bra nok. Der har de ikke selvtillit nå. Det har vi sett i oppkjøringen også. Så at det blir slik i EM er ikke noen overraskelse. De har tenkt at Ada og Caroline skal score målene, men det må være et lag bak dem også, sier hun til VG.

– Hva tror du Hegerberg føler selv?

– Hun er selvfølgelig ikke fornøyd. Jeg tipper hun er ganske kritisk, analytisk til seg selv også. Jeg har ikke sett nok til at jeg kan gå inn og kritisere henne, men det har vært for dårlig angrepsspill, sier Riise.

Les også: Norsk EM-fiasko, men NFF sier treneren sitter trygt

Mener Norge har slitt lenge



NRK-EKSPERT: Tom Nordlie, her fra en trening før herrelandslagets play off-kamp mot Ungarn november 2015. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Men Norges offensiv handler ikke bare om Hegerberg. Totalt har Norge spilt tre timer med EM-fotball og har fire avslutninger på mål. Maren Mjelde står for to av dem, mens Andrine Hegerberg og Caroline Graham Hansen har én hver.

VGs ekspert på internasjonal fotball, Trond Johannessen, mener å ha sett tendensen helt siden landslagssjef Martin Sjögren tok over. Han skriver i en kommentar at svensken ble ansatt på en klar fotballfilosofi. Norge skal bruke ballen mer, men Johannessen mener de norske damene ikke er i nærheten. Han skriver at «det sjelden har fungert bra, kanskje i enkelte kamper, eller enkelte perioder av kamper, men at Norge i det store og hele har slitt med å få formasjonen til å sitte».

– Det er helt riktig. Det er enkelte perioder, i enkelte kamper og ikke i hele kamper. Det er en ambisjonsrik spillestil jeg mener vi ikke har ferdigheter eller samhandling god nok til mot de beste lagene, sier Nordlie.

Hege Riise forklarer mangelen på godt angrepsspill med ny kultur og spillefilosofi. Hun mener det alltid innebærer en risiko å velge «en ny retning», spesielt når man er avhengig av å få resultater og har dårlig tid. Nå håper hun landslagsdamene avslutter gruppespillet mot Danmark mandag med stil.

– Større undre har jo skjedd. Det kan vippe alle veier dette her. Men skal man ryke ut må man i det minste føle i siste kamp at man har feid over Danmark, sier Riise.