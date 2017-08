ULLEVAAL (VG) NFF-toppen Pål Bjerketvedt mener det er «et uklokt valg» av Ada Hegerberg å droppe landslaget.

– Jeg tror det er et uklokt valg av Ada, uklokt for hennes karriere, sa generalsekretæren på en pressekonferansen torsdag.

Ada Hegerberg sier i et VG-intervju i dag at det ikke er takhøyde nok. Det er ikke Bjerketvedt enig i:

– Det er takhøyde. Det er klima for å diskutere denne type saker i landslagsmiljøet, sa han på en pressekonferanse torsdag.

– Vi er litt overrasket over at kritikken kommer nå. At kritikken ikke har kommet før, mente fotballforbundets øverste administrative leder.

– Ingen spiller kan trumfe laget. Ada har bare én stemme i laget. Alle er like viktige.

– Spillerne skal ikke ta ut laget. Treneren må ta ut laget. Men spillerne skal selvfølgelig kunne uttale seg om hvordan laget skal spille, fastslo generalsekretæren.

Han sa at Hegerberg ikke har kommet med noen konkrete krav for å komme tilbake på landslaget.

Ved Bjerketvedts side satt fotballpresident Terje Svendsen:

– Beskjeden fra Ada kom som lyn fra klar himmel. Vi mener at det er takhøyde i landslagsapparatet. Men det forsikrer vi oss om nå i evalueringen av EM.

Bjerketvedt opplyste at det er snaut to uker siden NFF ble orientert om Hegerbergs avgjørelse. Nils Johan Semb, landslagstrener Martin Sjögren og Pål Bjerketvedt dro alle til Lyon for å snakke med henne.

– Vi hadde et godt møte med henne og pappa Stein Erik, uten at vi nødvendigvis kom nærmere noen enighet, sa Bjerketvedt.

Ada Hegerberg har reagert sterkt på at både toppfotballsjef Semb og landslagssjef Sjögren har sagt at de er «skuffet» over hennes avgjørelse.

– Selvfølgelig er det skuffende, mente Bjerketvedt.

Han sa at de spillerne som har uttalt seg til nå, ikke har kjent seg igjen i Hegerbergs kritikk, men at NFF snart har sin fulle EM-evaluering klar.

– Det er ingenting som tyder på at forberedelsene til EM har vært dårlige. Men Ada har et poeng når hun sier at det ikke har vært en tydelig nok målsetting. Der burde vi ha vært tydeligere.

Generalsekretæren tok også opp debatten om jenters vilkår i norsk fotball, blant annet etter Norsk Tippings utspill denne uken:

– Jeg vil avlive misforståelsen at det er ulike vilkår for barn som spiller fotball i Norge. Midlene som pløyes ut fra NFF, er utviklingsmidler som går til aktivitet uavhengig av kjønn.

Terje Svendsen snakket om den internasjonale utviklingen i kvinnefotballen, og mente solidaritetspenger bør innføres der, som det er i herrefotballen.

Fotballpresidenten fortalte ellers at NFF har god kontroll over økonomien. Samlet årsbudsjett er på 840 mill. kroner, og etter første halvår ligger forbundet litt foran budsjett.

– Økonomien for 2017 er under kontroll, sa Terje Svendsen. Planleggingen for 2018 er i gang, og fotballstyret har diskutert hvordan de kan bruke mer penger på de tre hovedsatsingene: jenter, kvalitetsklubb-konseptet og spillerutvikling.

Generalsekretær Pål Bjerketvedt. snakket om å bedre samarbeidet med Norsk Toppfotball når det gjelder toppfotball.

– Resultatene våre internasjonalt tilsier at vi må tenke annerledes, sa Bjerketvedt.

– Vi satser på at en ny modell for samarbeidet skal være på plass fra 1. januar.

Bjerketvedt snakket også om nye aktiviteter på Ullevaal stadion når Vålerenga snart flytter til sin egen arena.