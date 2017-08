NFF satser på kvinnefotball

Debatt NFF har aldri satset mer på kvinnefotball og har tatt grep for at vi skal konkurrere på høyeste nivå også i fremtiden, skriver fotballpresident Terje Svendsen og generalsekretær i NFF, Pål Bjerketvedt, i denne kronikken.

VG-kommentator Trond Johannessen skriver at «noe må skje fort» i kjølvannet av et EM-sluttspill som var skuffende sett med norske briller. Et EM-sluttspill som også viser at bredden og dermed konkurransen i internasjonal kvinnefotball aldri har vært større. I en slik kontekst har vi forståelse for at det blir debatt og sterke meninger.

Johannessen spør også: «Skal problemene fotballspillende jenter og kvinner opplever dyttes bort når lyset dempes, nok en gang?»

De skal ikke dyttes bort, og har ikke blitt dyttet bort. Heller ikke når «lyset» dessverre dempes. For det er jo definitivt en del av utfordringen at kvinnefotballen får lite medieomtale mellom mesterskapene.

Tvert imot jobbes det offensivt for at norsk kvinnefotball også i fremtiden skal være konkurransedyktig på den internasjonale arenaen. Disse grepene hopper Johannessen over i sin kommentar.

I kortform er de som følger:

• NFF ønsker å innføre toppklubbstandard. I første omgang vil det gjennomføres et prøveprosjekt med Trondheims-Ørn og Vålerenga. Kort fortalt går det ut på få på plass gode klubbstrukturer som igjen skal gi sportslig utvikling.

• Gjennom NFFs jentefotballprosjekt har nå samtlige fotballkretser etablert handlingsplaner for å rekruttere flere spillere, ledere, trenere og dommere.

• I NFF Kvalitetsklubb står krav til trenerkompetanse, sportsplan og trenerveiledere sentralt.

• Utviklingsprogrammet Landslagskolen er et tett samarbeid mellom NFF/kretsene og toppklubbene for å sikre trening med høy kvalitet for de beste. Dette er landsdekkende og kjønnsnøytralt. Omfatter også 18 spillerutviklere i krets hvor antall tiltak er likt fordelt på begge kjønn.

• NFF satser betydelig på trenerutdanning og trenerutvikling med nye reviderte kurs – eksempelvis Grasrottreneren som er et samarbeid med Norsk Tipping

• Øremerking av midler til spillerutviklere i Toppserieklubbene er allerede innført ved årets begynnelse i 2017

• En viktig formalisert samarbeidsavtale er inngått med Serieforeningen for kvinnefotball (SKF)

• NFF overfører i 2017 27 millioner kroner til toppklubbene på kvinnesiden.

For NFF har det vært en selvfølge å styrke økonomien og utviklingsmulighetene til toppklubbene på kvinnesiden. I 2017 overfører NFF altså totalt 27 millioner kroner. Det er vesentlig mer enn for eksempel i Sverige og Danmark. I Nederland, som vant årets EM, overfører fotballforbundet i år seks millioner kroner til klubbene.

Utvikling av klubbene på kvinnesiden er et arbeid som pågår hele tiden. Men vi må påse at midlene går til utvikling og ikke til drift. Det er den eneste måten å skape bærekraftige klubber som står på egne ben. Når Avaldsnes-leder Arne Utvik nå vil ha 11 millioner kroner mer til å drifte klubbene i Toppserien (lønn til spillerne), så er ikke det nødvendigvis den rette medisinen på kvinnefotballens utfordringer.

SVARER PÅ KRITIKKEN: Terje Svendsen (til venstre) og Pål Bjerketvedt har skrevet en kronikk i VG. Foto: Berit Roald , NTB scanpix

Vi kommer likevel ikke utenom at økonomiske rammebetingelser er viktig, og nettopp derfor overfører NFF 27 millioner i 2017. Så må vi ha forståelse for at toppklubbene på kvinnesiden vil ha mer – i likhet med andre grupper i norsk fotball. Men det er altså ikke slik at NFF er posisjon til å bevilge mer til Toppserieklubbene uten å prioritere ned andre viktige satsingsområder som eksempelvis den kjønnsnøytrale spillerutviklingsmodellen. Da må vi se på hva som totalt sett gir best uttelling for norsk fotball – inkludert kvinnefotballen.

Enkelte peker på at det er enorm forskjell mellom overføringene til toppfotballen på herresiden og toppfotballen på kvinnesiden. Det er helt riktig. Det avgjørende er likevel hvorfor. Faktum er toppfotballproduktet på herresiden (Eliteserien og Obosligaen) er den største inntektskilden i norsk fotball gjennom salg av medierettigheter. NFF disponerer 25 prosent av disse inntektene, noe som er en svært høy prosentandel sammenlignet med andre nasjoner. Det er blant annet disse inntektene som muliggjør nivået vi har på overføringer til kvinnefotballen, den kjønnsnøytrale spillerutviklingsmodellen, fotballkretsene og mye mer.

Tilsvarende har det vært og er vanskelig å kommersialisere Toppserien enten vi snakker om medieinntekter eller samarbeidsavtaler, selv om det er et åpenbart potensial. Indirekte finansierer altså klubbene i Eliteserien klubbene i Toppserien, fordi det frem til nå ikke har vært betalingsvilje for medierettighetene til Toppserien.

I debatten blir det også hevdet at NFF satser på langt flere spillerutviklere for gutter enn for jenter. Det er feil. NFF har gjennom kretsene ansatt 18 spillerutviklere som jobber likt ut mot begge kjønn. Det er toppklubbene på herresiden som selv har ansatt spillerutviklere med økonomisk støtte fra deres egen interesseorganisasjon, Norsk Toppfotball. Det som er et faktum, er at NFF fra 2017 har gitt alle 12 klubbene i Toppserien for kvinner øremerkede midler til å ansette spillerutviklere.

NFF har satt ned et prosjektutvalg, som skal ledes av Karen Espelund. Utvalget skal stake ut en kurs og foreslå tiltak som gir en bærekraftig og konkurransedyktig utvikling av norsk toppfotball for kvinner.

Avslutningsvis er det verdt å nevne at stadig flere europeiske storklubber på herresiden etablerer kvinnelag. En interessant og viktig trend. Vi ser en gryende debatt om det samme også i Norge. Den debatten hilser vi velkommen.