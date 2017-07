Nådeløs Hegerberg etter tapet

BREDA (VG) Ada Stolsmo Hegerberg (22) var nådeløs etter den norske fiaskoen.

– Vi må finne ut fort hva som er galt for at vi skal bli bedre. Akkurat nå så er det ikke en kvartfinale som står i hodet, men hvordan vi skal prestere. Vi har tapt to av to kamper og nå må vi tenke oss om. Vi fortjente ikke mer i dag. Det er noen grep som må gjøres.

– Hva mener du må gjøres?

– Vi holder ikke på ballen, vi får ikke frem de kvalitetene spillerne har i laget. Vi skaper ikke muligheter slik at det blir mest tilfeldigheter. Når vi ikke klarer å holde i ballen så vinner Belgia på vilje. De vil mer enn oss, og da sitter vi ikke igjen med mye, sier Hegerberg.

– Vi må treffe på tremeterspasninger, det skal ikke være så vanskelig når man trener hver dag, sier Hegerberg før hun gikk ut av pressesonen for å hilse på mamma Gerd og Stein Erik. Foreldrene kan i likhet med døtrene Ada og Andrine få et svært kort EM.

– Vi må gjøre jobben



En halvtime etter 2-0-tapet ønsket hun ikke å felle noen dom over trenerapparatet.

– Du kan ha en spilleidé, men til slutt så er de vi som er på banen som må gjennomføre og gjøre jobben, sier Hegerberg som tross den enorme skuffelsen tok seg tid til selfies og autografer med norske fans utenfor Rat Verlegh Stadion.

Maria Thorisdottir var kanskje mest ulykkelig av alle. Hun kunne ikke gjøre jobben sin og måtte gi seg allerede under oppvarmingen.

– Det er kjipt og jeg ble tatt på senga. Treningen i går gikk helt fint, da var det ikke noe galt. Men i dag var det krampetendenser i den ene leggen som må ha sittet i. Det var surt og resultatet gjorde det enda surere.

Hun vet ikke hvorfor hun fikk problemer.

– Jeg fikk krampe i Nederland-kampen så leggen har vært stiv siden da, men det kjentes helt fint ut. I dag slo den seg vrang. Vi ble enige rett før kampstart at det var bedre å få inn noen friske bein istedetfor at jeg skulle bli felt av krampe midt i et løp, eventuelt.