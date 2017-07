Nå skal Hegerberg-søstrene endelig spille sammen

BREDA (VG) Andrine Hegerberg (24) håper hun får noe å feire mot Belgia torsdag kveld.

Brede smil i Breda onsdag kveld.

Andrine Hegerberg var nest sist i bussen etter en treningsøkt hvor hun igjen var tilbake i Martin Sjögrens første-11'er. Hegerberg-søstrene er endelig sammen igjen på banen for første gang i dette mesterskapet når svensken drillet mannskapet med 24-åringen i sin vante midtbanerolle og ved siden av Maren Mjelde.

PÅ TRENING: Ada Hegerberg og søsteren Andrine på dagens trening. Foto: Jostein Magnussen , VG

– Det ser sånn ut nå. Det er mer positivt for min del nå enn sist. Hvis det er det Sjögren bestemmer seg for så skal jeg legge ned det jeg har på den banen i morgen.

«Den banen i morgen» er Rat Verlegh Stadion her i Breda hvor Norge møter Belgia i det som fort kan bli en skjebnekamp.

– Skal gjøre det jeg kan



– Jeg er den samme som før søndag (tapet mot Nederland). Jeg skal ikke utpå der og gjøre ting jeg ikke kan og overbevise noen om at de tok feil, at jeg burde spilt. Jeg skal gjøre det jeg kan.

– Det betyr at du skal sørge for at søsteren din får noe å jobbe med i motsetning til mot Nederland?

– Jeg skal gjøre mitt beste og prøve på det. Jeg har egentlig forberedt meg helt siden dommeren blåst etter Nederland-matchen på denne kampen her. Jeg nullstilte meg fort i håp om å få være med å bidra på banen, sier Andrine Hegerberg, og gleder seg over at også de mer enn middels fotballinteresserte foreldrene er på plass i Nederland.

– De har ikke bestilt noen returbillett. De skal videre i mesterskapet de også, gliser 24-åringen.

Lillesøster Ada Hegerberg håper hun skal få mer å jobbe med når Andrine er tilbake i startoppstillingen.

– Forhåpentligvis betyr det at vi kan skape muligheter og få med flere folk i angrep ved å koble på flere spillere. Da blir det enklere å komme til muligheter. Og så må vi ha flere spillere rundt ballen - det handler ikke bare om det offensive, men også når vi skal forsvare oss, sier Ada Hegerberg.

Hun er klar på at Norge ikke kan tillate en kamp til som den mot Nederland.

– Nei, det kan vi ikke, ikke på dette nivået. Så det er seier som gjelder mot Belgia, sier spissen og mener dette er de viktigste tingene som må på plass om det skal bli norsk seier.

– Må ville nok



– Presisjon, først og fremst. Det er dét det handler om. Skal vi komme til muligheter er vi nødt til å komme med nok spillere fremover og da må vi klare å holde litt på ballen. Dernest krever det å ville nok, det manglet litt mot Nederland hvor vi taper en god del 50-50-dueller. Vi skal være fysisk sterk nok til å ta duellene, for det har vi alltid vært gode til før.

– Basert på det dere har gjort de siste dagene. Tror du at du får bedre arbeidsbetingelser mot Belgia?

– Du får ikke gjort noe revolusjonerende på noen dager. Det handler egentlig om å finne ut hva som har gått galt, analysere og unngå å gjøre feilene. Vi må ta steg og bli bedre.

– Hva synes du om de grepene Sjögren har tatt nå?

– Vi får se i morgen om det fungerer eller ikke. Men å være ballsikre og ha presisjon i det vi gjør det blir vesentlig, fastslår Ada Hegerberg.

PS! Sjögren drillet Maria Thorisdottir som midtstopper på onsdagens trening.