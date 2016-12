Landslagsspiller Kristine Minde (24) sier at lagvenninnene i Linköping er sjokkerte over at treneren deres tar over Norge.

Svenske Martin Sjögren ble mandag presentert som ny trener for det norske kvinnelandslaget. Han kommer fra suksess i svenske Linköping, hvor landslagsspiller Kristine Minde har spilt i tre år. Bergenseren har derfor god kjennskap til den nye sjefen og sender av gårde følgende skussmål:

– Den mest avslappede treneren jeg har hatt. Han er ikke den som skriker høyest, men er veldig rolig og konkret når han gir beskjeder og instrukser. Vi er en ung spillergruppe i Linköping og han har gitt oss veldig stor trygghet, sier Minde til VG.

Ble oppringt av Semb

– Jeg tror det blir veldig bra å få ham inn på landslaget. Samtidig har jeg litt blandede følelser fordi jeg mister en veldig god trener på klubblaget mitt, forteller midtbanespilleren, som sammen med Sjögren ble seriemester denne sesongen uten å tape én eneste kamp.

Minde er for tiden hjemme på juleferie i Bergen. Men hun har fått rapporter fra medspillerne i Sverige.

– Spillerne på laget ble helt sjokkerte da de hørte at han tar over Norge. Alle har vært veldig fornøyde med ham, sier Minde.

VG er ikke de eneste som har ringt Minde for å høre om Sjögren.

– Nils Johan Semb har ringt meg og spurt om hvordan han er som trener. Så jeg ble ikke så veldig overrasket da han ble presentert.

Landslagskaptein Maren Mjelde er en annen spiller som fryder seg over det overraskende valget Norges Fotballforbund har gjort.

– Det er veldig spennende. Det er en merittert trener fra Sverige. Jeg er positivt overrasket, sier Mjelde til NRK.

Haavi hadde unt Knudsen jobben

Boston Breakers-klare Emilie Bosshard Haavi (24) kjenner ikke Sjögren utover resultatene i Sverige. Men hun har så vidt snakket med Kristine Minde – og kaller seg positiv til Sjögren-ansettelsen.

– Et spennende valg at de har gått litt «utenfor boksen», sier Haavi om svensken som til slutt ble vurdert sterkere enn Nils Lexerød, Knut Tørum og Haavis klubbtrener Monica Knudsen, alle med NFF-tilknytning i større og mindre grad.

– Ble du skuffet over at Knudsen ikke fikk jobben?

– Både ja og nei. Jeg hadde unt henne det veldig, og hun hadde løst oppgaven veldig bra, det har jeg heller ikke lagt skjul på tidligere. Men når det ikke ble Monica, er jeg veldig fornøyd med valget de har tatt, sier Haavi – som trener med Lillestrøm frem til hun flytter til USA i mars.

– Jeg skal sette meg dypere inn i laget den nærmeste tiden. Ser man på aldersstrukturen er det en interessant ung generasjon der noen allerede er store stjerner i Europa. Samtidig er det flere unge på vei opp. Jeg tror Norge har fremtiden foran seg, sa Sjögren da han ble presentert på Ullevaal mandag.