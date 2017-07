– Merkelig at ikke Reiten får sjansen

APELDOORN (VG) Guro Reiten (22) har bare spilt 15 minutter i EM. Det skjønner ikke ekspertene mye av.

Toppscoreren i den hjemlige Toppserien med 11 mål på 12 kamper har ifølge TV 2-ekspert Lene Mykjåland vært den suverent beste spilleren i Norge i år. Likevel har det bare blitt 15 minutter som innbytter da Norge jaget utligning mot Nederland i åpningskampen.

– Jeg er forundret over at Guro Reiten ikke får sjansen når midtbanen er så åpen som den har vært. Det klarer jeg rett og slett ikke å forstå. Det er merkelig, fastslår Mykjåland.

Hun har hørt noen av argumentene mot 22-åringen, som at offensive spillere ikke har den nødvendige rekkevidden defensivt og at løpskapasiteten ikke holder.

– Løper mest, spurter mest



– Med Guro er det feil for hun har bevist på Lillestrøm i hele år at hun er blant de som løper mest og spurter mest i hver eneste kamp. Det viser GPS-målingene. Du kan heller ikke bruke det mot henne at hun ikke har den internasjonale erfaringen. Å være god i Toppserien har jo vært godt nok for andre her nede. I Toppserien har hun konkurrert med andre landslagsspillere og levert. Derfor blir det veldig rart.

SJEFEN: Landslagssjef Martin Sjögren erter Guro Reiten etter en treningsøkt i Apeldoorn. Foto: Berit Roald , NTB scanpix

NRK-ekspert Tom Nordlie har tatt til orde for å flytte Caroline Graham Hansen ut på kant og benytte Guro Reiten i 10´er-rollen. Hege Riise, treneren til Reiten i LSK Kvinner, er enig.

– Jeg ville kanskje gjort som Nordlie foreslår. Men Martin Sjögren har aldri spilt med brede kanter, så jeg tviler på at den endringen kommer nå, sier Riise.

– I den formen Guro har så ville jeg ha benyttet henne. Hun kan spille på alle fire plassene om Sjögren skal fortsette med sin diamant-formasjon. Hun har tross alt spilt indreløper eller dypt i ankerrollen i syv år i Trondheims-Ørn, sier NRK-ekspert Tom Nordlie. Han ville ha gjort flere endringer til Danmark-kampen.

– Jeg ville ha spilt 4-3-3 med Caroline Graham Hansen og Emilie Haavi på hver sin kant, og med Maren Mjelde, Guro Reiten og Andrine Hegerberg på midtbanen.

Reiten sjøl er klar - om hun får sjansen.

– Martin (Sjögren) tar ut de 11 som han mener fungerer best sammen. Jeg skal være så godt forberedt som jeg kan, hvis sjansen byr seg.

At ekspertene gjerne hadde sett henne i startoppstillingen mot Danmark på mandag, kan hun like.

– Aldri vært i bedre form



– Jeg har vært i god form og har fått vist meg frem. Sesongen har vært fantastisk, og jeg føler at jeg har noe her å gjøre. Jeg har aldri vært i bedre form, og det er fantastisk, sier Reiten.

Selv om 10´er-rollen passer best, er hun forberedt på å spille også på midtbanen.

– Det er det jeg har spilt mest i år. Med ballen i mellomrommet føler jeg meg best, men jeg har spilt midtbane «hele livet», så jeg kan ta andre roller.

– Du har tatt syvmilsteg etter at du kom til LSK. Hva er forklaringen?

– Jeg har kommet til en klubb hvor det kreves mer av meg enn i Trondheims-Ørn. I Ørn hadde jeg det artig. Når jeg var god, så var jeg god, når jeg var dårlig så var det ingen som tok meg på det. I Lillestrøm får du høre det på hver eneste pasning, på hver eneste touch du tar. Det er ikke snakk om å senke seg en millimeter. Det har ført til at jeg har vært stabilt god gjennom hele sesongen. Profesjonaliteten i Lillestrøm har gjort meg godt.

Hege Riise sier Reiten hadde «mye i seg» da hun kom til Romerike.

– Men å komme til en kultur som krever noe av deg tror jeg var avgjørende. Kvalitetene hadde hun. Her i LSK får hun mye ball, og i tillegg har hun en økt per uke med avslutninger. Samtidig har hun fått ro til å finne sin posisjon i LSK, sier Riise som mener Norge blir mindre forutsigbart med Reiten på banen.