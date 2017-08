Maanum snur opp ned på fotball-livet

Frida Maanum (18) bytter ut pikerommet og amatørkontrakten i Stabæk med et liv der hun kan leve av fotballen.

– Det blir annerledes og en stor forandring. Jeg kan nok leve av fotballen. Man tjener ikke «steinmye», men nok, sier Maanum til VG – etter at hun nylig signerte en toårskontrakt med den regjerende svenske seriemesteren Linköpings FC.

Kontrakten dekker alle behov til livets opphold som fotballspiller. Om ikke kontrasten er enorm, er den i det minste stor til livet som spiller i Norge. Her har 18-åringen bodd hjemme hos foreldrene og ikke tjent en krone som såkalt «amatørspiller» i Stabæk.

FIKK SJANSEN: Frida Maanum fra åpningskampen mot Nederland i juli. Foto: Berit Roald , NTB scanpix

– Hadde ikke trodd på det

Stortalentet fra Jar i Bærum har hatt et eventyrlig fotballår. Etter overgangen fra Lyn og 1. divisjon sent i fjor høst gikk veien videre til Toppserien og Stabæk. Der har hun gjort sakene sine så godt at hun ble belønnet med landslagsplass og nok spilletid under årets EM-sluttspill.

Og mindre enn et kalenderår etter at hun spilte på nivå to i Norge skal hun altså spille med det beste laget i Damallsvenskan.

– Det har gått veldig fort. Det ser jo alle – at det har vært en rask utvikling. Men jeg har utviklet meg i Norge og det viser seg at det har vært sunt nå som jeg har havnet i svensk fotball.

– Hvis noen for ett år siden hadde fortalt deg at du skulle spille for den svenske serielederen så …

– Da hadde jeg ikke trodd på det, flirer Maanum.

Dansk inspirasjon

Stortalentet pakket sakene og flyttet til Sverige mandag. Laget hun nå skal spille for troner også i år helt øverst på tabellen etter halvspilt serie. Allerede fredag kan Maanum få sin debut mot Örebro.

– For å utvikle meg som fotballspiller, ta nye steg og leve av det. Egentlig å bare kunne tenke på fotballen aller mest, selv om jeg skal ta skolen ved siden. Og så er det en klubb som har utviklet mange bra talenter, som Pernille Harder (EM-finalist med Danmark og Wolfsburg-proff) og Stina Blackstenius (svensk Montpellier-proff). De har et bra utviklingsmiljø og fokuserer veldig på det, sier Maanum på VGs spørsmål om hvorfor hun nå velger å bytte klubb.

– Må skje noe

I kjølvannet av de skuffende norske resultatene i EM denne sommeren blusset det opp en kraftig debatt om rammebetingelsene for norsk kvinnefotball. Maanum mener det er rom for kraftige forbedringer, selv om hun ikke vil rette pekefingeren noe sted.

– Det er helt tydelig at det må skje noe i Norge og satsingen på jentefotballen. Man må starte ett sted, og jeg tenker at det begynner fra tidlig alder. Jeg begynte på et akademi i åtte-niårsalderen. Det var et sted hvor det var strengt og tøffe trenere. De hjalp meg tidlig med å få en profesjonell holdning fra tidlig alder. Det er sånn man må begynne å satse, forklarer 18-åringen.

Siden den gangen har det gått slag i slag. Og ti år etter akademidebuten i Bærum er Maanum klar for sitt aller første proffopphold.