Med snille fotballonkler på vei ut og NFF som «velger å bruke penger på andre ting», mener LSK-trener Monica Knudsen det brenner et blått lys for norsk klubb- og landslagsfotball i den største kvinneidretten i Norge.

Varselet fra den svært meritterte Toppserie-treneren kommer til tross for at fotballjentene er klare for EM neste år, og leverte timålsseier mot Kasakhstan i nest siste gruppespillkamp i mesterskapskvalifiseringen i går.

– Det ser jo ikke noe lyst ut. Vi var en A-nasjon. Vi vant mesterskap. Nå har vi akseptert at vi er en B-nasjon. Uten grep, så er vi nesten snart en C-nasjon, havner utenfor mesterskap og er der herrelandslaget er. Nå er de på en 70. plass (på FIFA-rankingen). For utviklingen skjer så fort ute i verden, at det ikke blir mulig å henge med som det er i dag, sier Knudsen, på spørsmål om hvordan hun ser på fremtiden til norsk kvinnefotball.

Vanskelig å akseptere pengebruken



KRITISK: LSK-trener Monica Knudsen, her fra en Champions League-kamp med laget i fjor. Foto: Jon Olav Nesvold , NTB scanpix

Det er allerede klart at Lillestrøm-sponsor Per Berg skal trappe ned satsingen i Romerike-klubben. I tillegg har Avaldsnes’ rike onkel Arne Utvik fortalt at han er lei engasjementet sitt i laget som er Norges soleklare nummer to bak nettopp de kanarigule.

Summen av blant annet dette, ikke minst at Norges Fotballforbund i sitt budsjett kun gir 28,1 millioner kroner i året til «toppfotball kvinner», gjør at Monica Knudsen sukker når hun får spørsmål om hva NFF kan gjøre. 295 millioner av NFFs 2015-budsjett gikk for øvrig til «toppfotballen herrer». Summen til herrene steg med 13 millioner til 308 millioner kroner inneværende år. Kvinnenes midler står på stedet hvil sammenlignet med fjoråret, skrev VG før årets sesong.

– Det er vanskelig å få tak i penger. Det er ingen som kaster penger etter deg. Men det som er spesielt i fotball er at NFF har veldig mye penger. I andre idretter og forbund har de ikke penger. Det er litt vanskeligere å akseptere at det ikke er vilje til å satse når man har penger. Man velger i stedet å bruke det på noe annet, sier Knudsen til VG.

– Langt, langt unna målene



De 28,1 millionene skal komme toppen av norsk kvinnefotball til gode, og omfatter 24 klubber i både Toppserien og 1. divisjon. Knudsen sier hun ikke kjenner detaljene rundt hvor alle pengene går. Det hun er sikker på er at disse millionene dekker noe reisetilskudd, treningsleir på La Manga, litt premiepenger, og Champions League-tilskudd for de to lagene som kvalifiserer seg for det.

– Hvis du ser på NFFs handlingsplan så er målene veldig høye. Mitt argument er at hvis landslag skal hevde seg i verden, klubblag skal ut i Champions League så er vi er så langt, langt unna de målene, slik som hverdagen er i dag.

Mangler fulltidsansatte trenere



Hun begynner for øvrig i en ny stilling etter sesongen. Knudsen skal trene elever ved Norges Toppidrettsgymnas i Bærum, og sammen med Dan Eggen ha ansvaret for trenerutvikling i nettopp NFF. At hun nå åpner opp om det hun mener er store utfordringer i norsk kvinnefotball er hun ikke bekymret for.

– Hvor mye mer penger må tilføres toppklubbene?

– Midlene som tilføres må øremerkes. De må gå til sport. Som det å få til dagtrening for spillerne, det at alle klubbene har en trener eller to – for klubbene har jo ikke trenere som er ansatt hundre prosent engang. Spillerne trener på kvelden. Det er umulig å si hvor mye. Det trenger ikke koste mye heller. Man må bruke penger på å skape sportslig utvikling og det skjer med kvalitet i hverdagen, sier Knudsen.

Toppfotballsjef Nils Johan Semb er ikke enig med Knudsen i at Norge er i ferd med å bli en «C-nasjon».

– Siden Norge vant mesterskap sist, så har det skjedd en rivende utvikling i internasjonal kvinnefotball. Flere av de store nasjonene satser tungt og bredden er mye større enn før, da blir også nåløyet trangere. Men vi skal ikke lenger tilbake enn til 2013. Da tok vi sølv i EM. Og på kvinnesiden har vi fått opp unge internasjonale kvalitetsspillere som Ada Hegerberg og Caroline Graham Hansen. Så jeg deler ikke det bildet Knudsen tegner opp. Vi ligger i dag høyt plassert på FIFA-rankingen, og vi har et lag som har kapasitet til å ta medalje i EM. Da er vi ikke en B-nasjon som er på vei til å bli en C-nasjon.

– Det hun har rett i, er at vi hele tiden må være på tå hev i forhold til utviklingen internasjonalt. Og det er ikke bare et spørsmål om penger, men om hvordan vi bruker de midlene vi har. Her er det viktig at de midlene som overføres fra NFF sentralt går til sportslig utvikling, fortsetter Semb.

Østenstad vil ha egen toppspillerutvikler for jenter



Tidligere landslagsspilller og Viking-sportsdirektør Egil Østenstad mener fotballkretsene må få tilført midler slik at en egen talentutvikler kan følge opp unge jenter.

– Guttene på kretslagnivå har et helt annet tilbud i klubbhverdagen enn det jentene har. I et talentuviklingsperspektiv er det ekstremt store forskjeller på gutte- og jentesiden. Jeg ser ikke at det blir gjort grep som hensyntar den forskjellen. Ingen jenter i 15-16-årsalderen har en toppspillerutvikler i hverdagen. Jeg tror det hadde vært et godt grep om fotballkretsene hadde fått en toppspillerutvikler som spesifikt tok ansvar for jentene, sier Østenstad.

Han har en datter som er med J15-landslaget og har fått erfare hvilke utfordringer kvinnefotballen har for at talentene blir best mulig ivaretatt.

– I Norge er vi livredde for å bruke kampreglementet og overgangsreglene aktivt i spillerutvikling. På jentesiden kunne det hatt en god effekt om vi tillot jenter på et godt nivå å spille for flere klubber. At de for eksempel kan ha en kamparena med et 2. divisjonslag som ligger et stykke unna hjemmet samtidig som de spiller for moderklubben. Med et mer fleksibelt overgangsreglement der jenter kan bytte klubb nærmest fra uke til uke kunne de fått en bedre kamp- og treningshverdag. Kanskje kunne også et kretslag for J16 eller J17 spilt i 2. divisjon, samtidig som jentene var tilknyttet en klubb, foreslår Østenstad.

Semb sier at Det engelske fotballforbundet bruker 11,8 millioner kroner på de to øverste ligaene, mens det i Sverige brukes 12,2 millioner kroner på de to øverste ligaene.

– Til sammenligning bruker Norges Fotballforbund nesten 25 millioner kroner på nivå en og to. I tillegg har vi en kjønnsnøytral spillerutviklingsmodell fra 12-21 år hvor landslagsskolen (frem til 16 år) og aldersbestemte landslag inngår. Dette er en betydelig og viktig satsing, sier toppfotballsjefen.

– England slo Norge i åttendedelsfinalen i fjor, og Sverige kom til OL på bekostning av blant andre Norge i play off til OL. De endte opp med å ta sølv. Selvsagt er økonomi en viktig faktor, men dette illustrerer at det minst er like viktig å se på hvordan vi bruker midlene og hvordan vi kan optimalisere treningshverdagen best mulig. For vi bruker mer penger enn disse nasjonene. Igjen; mest mulig av midlene må kanaliseres til utvikling og aktivitet, sier Semb, og opplyser at at NFF i dag årlig bruker 50 millioner kroner på kvinnefotball når landslagssatsingen er medregnet.

– Når det gjelder landslaget er det ikke rom for å bruke særlig mer. Vi utnytter de internasjonale datoene og de muligheten vi har til samlinger.