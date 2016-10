BEKKESTUA (VG) (Stabæk - LSK Kvinner 2-2/Sandviken - Avaldsnes 0-1) Ingrid Moe Wold var så nær å skyte Lillestrøm til det tredje seriemesterskapet på tre år at hun begynte å juble.

Det var for tidlig, og nå blir en liten sisterundethriller som avgjør Toppserien for kvinner etter at det endte 2-2 i toppkampen mellom LSK Kvinner (serieleder) og Stabæk (serietreer) på Nadderud – en bane der Norges mest suverene kvinnelag de siste årene aldri har klart å vinne.

Denne gangen takket være rutinen og grepet til Stabæk-keeper Ingrid Hjelmseth – som nektet landslagsbacken Ingrid Moe Wolds avslutning, som egentlig var ment som innlegg og gikk via en Stabæk-spiller, i å gi et hardtpressende Lillestrøm 3-2.

Spenning i siste runde

– Jeg pleier å være litt tidlig ute med jublingen. Det var nær, tror jeg, hun reddet vel på streken? spør og svarer Wold – og får bekreftet det når hun studerer VGs bilde av situasjonen i intervjusonen etterpå.

2-2 var ikke nok for Lillestrøm, som med seier hadde trygget seriemesterskapet. Istedet må de slå Sandviken hjemme i siste runde. Hvis ikke, kan Avaldsnes faktisk rappe gullet, som møter nettopp Stabæk i Rogaland.

– Jeg er overhodet ikke trygg. Det var så vidt vi slo Sandviken sist (1-0), sier LSK-trener Monica Knudsen til VG.

Hun ble mest av alt irritert for at de fikset å avgjøre gullet når de kunne.

– At vi for eksempel slipper inn mål på en corner to minutter før pause er dritdårlig, fastslår den avtroppende Lillestrøm-sjefen.

Fra benken kunne hun riktignok se at det begynte bra for sitt lag i Bærum.

Mykjåland-scoring



Lene Mykjåland viste tidlig at hun var klar for å avgjøre gullfesten på rivalens bane på andre siden av hovedstaden. Hun trakk seg elegant fri med et par innsidedragninger og spilte opp Ingrid Marie Spord som traff dårlig.

Men bare minutter senere gjorde den PSG-aktuelle sørlendingen alt selv i stedet. Hun avanserte med ballen sentralt i banen og skjøt fra 16-meterstreken. Markkryperen suste forbi Ingrid Hjelmseth til 1-0.

Klubben, som etablerte seg i norsktoppen som Setskog/Høland for omtrent 25 år siden, så dermed ut til være på god vei til sitt tredje strake seriemesterskap – og det fjerde totalt i historien.

Men så la Stabæk frem et par hindringer. Først det som irriterte LSK-trener Kndusen mest; stussen fra Victoria Ludvigsen på corner fra Ida Elise Enget (1-1 til pause) og så banket veteranen Trine Rønning inn ledelsen til hjemmelaget på et perfekt, hardt og velplassert direktefrispark.

Det treffet kan Monica Knudsen bruke i undervisningen på NTG i Bærum, der hun skal begynne å jobbe etter sesongen – når dagens assistent Hege Riise overtar som Lillestrøm-trener.

Herlovsen inn



2-1 var ikke helt ufortjent etter sjansestatistikken, men Lillestrøm tok initiativet derfra og ut. Landslagsspiller Isabell Herlovsen har slitt med sykdom og ble derfor først satt inn ved pause – til bu-rop fra hjemmesupporterne. Ingen hørte noe mer til dem da spissen plasserte 2-2 i nettet på et perfekt Lillestrøm-angrep.

Stabæk prøvde å straffe bakrommet til LSK-forsvaret, men da løp og pasning ikke samsvarte, hugde seriefavoritten til: Sherida Spitse trillet gjennom Emilie Haavi og hurtigtoget fant Herlovsen foran mål. Det var kjapt, presist og effektivt.



LSK presset videre for seiersmålet - og Ingrid Moe Wolds frekkis fra spiss vinkel holdt på å gi det tredje. I tillegg traff Sherida Spitse tverrliggeren med en suser – og minst like hardt var skuddet fra Emilie Bosshard Haavi, som Hjelmseth klarte å vippe til corner. Isabell Herlovsen prøvde seg også på en heading, men den forsvant utenfor.

Gjestenes fire store sjanser fra 2-2 og ut var likevel ikke nok.

– Jeg var litt frustrert på slutten. Stabæk er et bra lag, de er tøffe i duellspillet og forsvarer seg bra. Men jeg er skikkelig skuffet over hvordan vi fremstår. Det står om et gull og vi klarer ikke hente ut enda mer. Det er dødt, dårlig duellspill, vi er ikke «på», oppsummerer Emilie Bosshard Haavi overfor VG.

Har avklart fremtiden



Mens Mykjåland ikke har bestemt seg om hun tar et siste eventyr i Frankrike med PSG eller legger opp, innrømmer Haavi at fremtiden for hennes del er klar:

Hun har signert på en ny ettårsavtale. Men vil ikke si om det blir Lillestrøm – eller amerikanske Boston, som har tilbudt henne det samme. Uansett fullfører hun selvsagt sesongen i Norge – der siste runde og cupfinalen mot Røa gjenstår.

Vinner Lillestrøm de to kampene, gjør klubben noe som aldri tidligere har skjedd i norsk toppfotball: De vinner «The Double» tre år på rad.