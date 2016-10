LSK slått ut etter stortap

(Paris Saint-Germain – LSK Kvinner 4-1, 5-4 sammenlagt) Det hjalp ikke med en «bragdseier» på hjemmebane; Lillestrøm ble slått ut av Champions League i 16-delsfinalen.

Paris Saint-Germain, Frankrikes nest beste lag, vant 4-1 og 5-4 sammenlagt. Marte Bergets redusering kom for sent til at det ble veldig spennende. Dermed er ingen norske lag igjen i 8-delsfinalen, selvsagt mye takket være en knalltøff trekning.

Avaldsnes tapte 2-10 sammenlagt mot Lyon, og nå er det nok stor fare for at Norge ikke vil være blant de 12 nasjonene som har med to lag i turneringen neste sesong.

Etter sine tre mål i siste halvdel av 2. omgang på Åråsen forrige torsdag var det optimisme i LSK-leiren, men mye av den ble borte allerede etter et par minutter. Sherida Spitse krasjet med PSGs brasilianske stjerne Cristiane, og spanske Verónica Boquete trillet enkelt PSG i ledelsen fra 11 meter.

Hjemmelaget kjørte kampen fullstendig den første halvtimen. LSK-keeper Lill Yvonne Karlsrud hadde tre gode redninger, men manglet noen centimeter da Cristiane sendte i vei et strålende langskudd fra 20 meter etter et drøyt kvarter.

LSK kom mer med mot slutten av omgangen, greide å holde litt på ballen, og Isabell Herlovsen hadde en brukbar mulighet. Det virket som om Monica Knudsens lag hadde funnet litt ro på Stade Charléty.

Men rett etter pause smalt det igjen, nok en gang ved brasilianske Cristiane. Hun fikk stå helt alene og nikket kontrollert inn 3-0. LSK greide knapt å komme til avslutninger i regnværet, og et drøyt kvarter før slutt var Cristianes venstrebein der igjen; 31-åringen skrudde vakkert inn PSGs fjerde mål fra rundt 16 meter.

LSK greide å skape et lite trykk i sluttminuttene, og nesten to minutter inn i overtiden kjempet Marte Berget inn 1-4-målet. Men det ble bare pynt.