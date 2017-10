LSK-profilen Guro Reiten jaktes av storklubber

VALLE (VG) Guro Reiten (23) har hatt en eventyrlig sesong. Nå kan hun trolig velge og vrake omtrent på øverste klubbhylle dersom hun vil ut av landet.

Arsenal, Manchester City og Chelsea er alle interesserte i signaturen hennes etter sesongen. Det forteller spilleragent Nils Christiansen til VG. Han har selv sørget for at både Maren Mjelde og Maria Thorisdottir nå spiller for de blåkledde fra London.

– Alt handler om hva Guro selv vil. Dette er jo nytt for henne. Hun var relativt ukjent i Trondheims-Ørn for kort tid siden. Et halvt år senere vet alle hvem hun er. På et tidspunkt må hun vurdere om hun vil reise ut eller ikke. Vi er der i dag at de store klubbene er interessert, sier Christiansen.

Han har et bredt kontaktnett i England og nevner de tre store klubbene som følger nøye med på Reitens situasjon.

– Så har du noen klubber i Tyskland, i Italia og Spania.

– Tror du Reiten er utenlandsproff etter sesongen?

– Ja, det tror jeg det – hvis hun vil selv. Men det er helt opp til henne. Hun har ett år igjen av kontrakten. Da ligger det litt på LSK også, sier Christiansen.

Etter det skuffende 1-0-tapet for Vålerenga i cupsemifinalen lørdag, ville ikke Reiten selv snakke så mye om hva som skjer etter 2017-sesongen. Hun måtte av med skade allerede til pause. Hun frykter at Champions League-oppgjøret mot Brøndby kan ryke. Tester kommende uke vil gi svar.

Uansett ligger LSK an til å ta seriegullet nok en gang. Jenta fra Sunndal er sterkt delaktig i nettopp dét. Hun er Toppseriens soleklare toppscorer. I VM-kvalifiseringskampene mot Nord-Irland og Slovakia i midten av september scoret hun tre ganger.

På spørsmål om Reiten har lyst til å reise ut svarer hun at «det alltid har vært en drøm», men påpeker at hun fortsatt har ett år igjen av LSK-kontrakten.

– Men de store klubbene jakter på deg…

– Det er jo kult. Man ønsker å bli så god som overhodet mulig. Når folk legger merke til deg, så har du gjort en god jobb. Det må jeg ta som en kompliment, sier Reiten til VG.

– Hva er det som taler for at du ikke reiser ut?

– Jeg har jo en hverdag i Lillestrøm som er veldig bra. Jeg har en fantastisk bra trener som jeg lærer mye av. Hun (Hege Riise) er ikke den som snakker høyest, men hun er smart. Det er mye jeg kan utvikle meg på selv om jeg blir i Lillestrøm, sier 23-åringen.

Attraktiv



Hege Riise mener Reiten «betyr mye for romerikingene», hun er tross alt hjernen i hele angrepsspillet deres. Lillestrøm-treneren svarer «vet ikke» på spørsmål om den venstrebente juvelen er tapt for godt etter sesongen.

– Vi får sette oss på Guro og håpe ingen ser henne, fleiper Riise, og blir brått litt mer seriøs.

– Nei da. Hun er attraktiv for de store klubbene. Så får vi se, sier treneren med nesten 200 landskamper i beltet.

Riise mener Reiten fortsatt kan lære som LSK-spiller. Hun vil ikke være helt med på at hun, som trener, har en form for plikt til å sende en slik spiller til en enda bedre liga med enda bedre rammebetingelser.

– Men når Manchester City eller andre klubber har lyst på henne, så starter det selvfølgelig en prosess i hodet. Det å gå fra halv- til helproff med alt det innebærer… Jeg skjønner at man blir fristet av det. Men fotballmessig er det fortsatt mer å hente her, sier Riise.

Grei norsk årslønn



For Reiten vil en reise ut av landet bety en voldsom økonomisk opptur også. Hun forteller at hun fortsatt har studielån som en del av inntektsgrunnlaget.

– Har du god lønn i LSK nå?

– Nei, det har jeg ikke. Det er ikke bra, sier Reiten, flirer godt - og svarer «vet ikke» når VG lurer på hva hun er forespeilet i utlandet.

– De tjener bedre i England. En helt grei norsk årslønn. Det er ikke herrelønninger over der enda, kan agent Christensen fortelle.

Ikke til stede



»GAMLEDAGER»: Guro Reiten sammen med Trondheims-Ørns trener etter en cupkamp mot Røa i fjor høst. Foto: Terje Pedersen , NTB scanpix

Hun har allerede fått livet snudd på hodet fra i fjor. I 2016-sesongen gikk hun til trening etter å ha vært opptatt fra åtte om morgenen til fire på ettermiddagen. Reisen til en nesten proff tilværelse har vært spesiell.

– Det har skjedd på rekordtid. Før var det ingen som visste hvem jeg var. Når står jeg her. Det er kult. Jeg har alltid hatt gode ferdigheter, men ikke blitt pushet nok hver dag. Det blir jeg nå. Så har jeg medspillere som er på et høyere nivå og blir satt opp i gode posisjoner hele veien.

– Hva legger du i «pusha»?

– Noen dager kom jeg trening og var så sliten at jeg nesten ikke var til stede. Det var sånn hverdagen var. Det er ikke det nå. Det er «smekk på fingrene» med en gang det er for dårlig, sier Reiten og ler.

– Hva er den største endringen med deg siden Ørn-tiden?

– Jeg har en annen fysikk enn tidligere. Jeg beveger meg mye mer, det gjør meg oftere spillbar og da får ballen mer, sier 23-åringen med det fantastiske overblikket og venstrebenet.

Onsdag står nok en utfordring for tur for stortalentet. Da kommer Brøndby på besøk til Norge i det første av to oppgjør i 32-delsfinalen i Champions League.