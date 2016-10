LSK lukter gull etter å ha gitt Vålerenga bank

(LSK Kvinner - Vålerenga 3-0) Under tre døgn etter 1-4-tapet borte mot Paris Saint-Germain ventet nabooppgjør mot Vålerenga. Gamle kjente gjorde livet surt for blåtrøyene.

For etter elleve minutter sendte tidligere Vålerenga-spiss Marte Berget LSK Kvinner i ledelsen. Det var søsteren til Jo Inge Bergets femte scoring for sesongen.

Kun minuttet senere var 1-0 blitt til 2-0, da Sherida Spitse var sikker fra straffemerket.

Da innbytter Sophie Roman Haug tretten minutter før slutt satte gultrøyenes tredje, forble luken ned til Avaldsnes i toppen fire poeng.

Med en vanvittig målforskjell på 82-8 er to poeng på to kamper det som trengs for å sikre seriegull.

Thorsnes forskjellen mot Kolbotn

For Avaldsnes hadde gjort sin del av jobben i tetstriden tidligere på dagen, da de tok i mot Kolbotn til dyst i Rogaland.

Etter at Stabæk vant sin kamp i går - og med det sikret en luke på fire poeng ned til Kolbotn - var seier viktig for Kolbotn.

Slik gikk det ikke. Allerede etter 26 minutter kom det som skulle bli den avgjørende scoringen, signert Elise Thorsnes.

Med fire poeng opp til LSK Kvinner på topp, og 12 poeng ned til Stabæk på tredjeplass, skal det mye til at Avaldsnes makter noe annet enn sølv i Toppserien 2016.

Stabæk har imidlertid igjen både LSK Kvinner og Avaldsnes i sine resterende oppgjør, så med Kolbotn-seire mot Urædd og Trondheims-Ørn kan medalje være innenfor rekkevidde for Akershus-laget.

Røa snublet mot bunnlag

I en av søndagens andre kamper i Toppserien fikk Røa det overraskende tøft mot Medkila. Harstad-laget er plassert på ellevteplass, noe som etter alle solemerker betyr kvalikkamp mot Lyn om spill i Toppserien neste sesong.

Men nordlendingene fikk en oppløftene start, hjemme mot laget fra Oslo vest. Kamilla Høybakken sendte Medkila i ledelsen, og det så lenge ut til at Medkila skulle sikre sin andre trepoenger for sesongen.

På overtid var imidlertid Trine Skjelstad Jensen frempå, og sørget for ett poeng til hvert av lagene.

Røa har på sin side blitt hektet av i medaljekampen, og har lite å spille for de siste to rundene av årets sesong.

Nimåls-thriller med dramatisk slutt

Lite å spille for hadde også Arna-Bjørnar og Trondheims-Ørn i det siste oppgjøret søndag kveld. Og slusene åpnet seg begge veier i det som utviklet seg til en nimåls-thriller.

Da lagene gikk til pause hadde både vertene fra Bergen og gjestene for Trondheim rukket å score tre ganger hver.

Lisa Naalsund scoret alle for Arna-Bjørnar, mens Guro Reiten, Elen Melhus og Lisa-Marie Utland fant nettmaskene for Trondheims-Ørn.

3-3 holdt seg lenge, men seks minutter før slutt var Amalie Eikeland og sendte Arna-Bjørnar i føringen for tredje gang i kampen.

Men også denne gangen skulle ledelsen ryke.

Først satte Guro Reiten sitt andre og Trondheims-Ørns fjerde for dagen, før Lisa-Marie Utland sendte trønderne opp i ledelsen for første gang tre minutter senere.

4-5 stod seg til slutt, for lagene plassert som nummer sju og åtte på tabellen.