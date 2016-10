LSK-kvinnene kan slå ut fransk storlag: – Noe av det beste jeg har vært med på

(LSK Kvinner – PSG 3-1) Lillestrøm kan være på vei mot et kanonsterkt avansement i Champions League etter å ha snudd 0-1 til 3-1 på en halv omgang på Åråsen torsdag kveld.

– Jeg er nesten litt målløs akkurat nå. At vi leverer når det er en så fantastisk ramme, at vi klarer å prestere når det gjelder, er skikkelig kult, utbryter målscorer Emilie Bosshard Haavi overfor VG.

Hennes 1-1-scoring etter 67 minutter satte fullstendig fyr på lagvenninnene. Den siste fjerdedelen av kampen blir husket lenge på Romerike og blant de 1255 tilskuerne.

En perfekt gjennombruddspasning fra Lene Mykjåland sendte venstrekant-ekspressen gjennom – og avslutningen ble praktfullt løftet mot lengste kryss.

– En veldig fin ball av Lene. Jeg ville helst avslutte med høyre, og det pleier å være ledig i lengste i de situasjonene der, beskriver Haavi.

Mykjåland-mål



Den norske dobbeltvinneren fortsatte å male på mot det franske storlaget, Champions League-mester så sent som i 2015.

Først satte Mykjåland ledermålet ved første stolpe etter et perfekt innlegg fra Anja Sønstevold.

Og bare seks minutter senere – to minutter før slutt – scoret Ingrid Spord det som kan være et uhyre viktig mål med tanke på avansement. Et frispark fra fuser-i-alt Sherida Spitse endte hos Spord, som banket 3-1 i nettet. Returkampen i Paris går 13. oktober.

FIKK LUFT UNDER KANARI-VINGENE: Emilie Bosshard Haavi scorer her 1-1-målet for Lillestrøm mot PSG på Åråsen torsdag kveld. Foto: Vegard Wivestad Grøtt , NTB scanpix

– Det er skummelt å tenke på avansement nå. Men vi har et veldig, veldig godt utgangspunkt. Også med tanke på hvordan vi presterer her. Det kunne vært mer også, vurderer Emilie Bosshard Haavi.

– Den beste kampen av LSK Kvinner gjennom historien?

– Ja… En veldig god prestasjon borte mot Frankfurt i fjor også. Men dette er noe av det beste jeg har vært med på, svarer kantspilleren.

Faktisk kunne Isabell Herlovsen også økt til fire før dommeren blåste av. Men da reddet den PSG-målvakten Katarzyna Kiedrzynek.

– PSG har mistet litt spillere fra i fjor, og Lillestrøm er hakket bedre i år enn i fjor. Dette er veldig bra, men ingen bombe. Men voldsomt gledelig, vurderer Skeid-trener og NRK-ekspert Tom Nordlie overfor VG.

PSG best før pause



Dagen etter tittelforsvarer Lyons 5-2-knusing av Avaldsnes, var det denne gangen Norges desidert beste kvinnelag de siste sesongene som skulle opp mot fransk motstand i den kvinnelige utgaven av Champions League.

UEFAs fjerde beste rangerte lag åpnet trygt og godt, skapte flest sjanser og ledet 1-0 til pause. I løpet av 1. omgang var en gjennomløpning med påfølgende avslutning alene med keeper var Lillestrøms beste mulighet.

Kanarifuglenes baklengsmål kom etter dødball. PSGs elegante kaptein Shirley Cruz Trana banket et frispark mot bakre stolpe. Der fremsto oppasser Emilie Bosshard Haavi passiv i duellen med målscorer Irene Paredes, som nærmest løp ledermålet over streken.

– Jeg føler jeg har kontroll på den, men så får hun en fot foran. Veldig svakt av meg. Så det var godt å være den som førte oss ajour, sier kvart sveitsiske Haavi.

